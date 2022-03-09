"Зараз, тв*рюки, почнеться зовсім інша війна", — Арестович про бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Кричущий військовий злочин проти людяності та зазіхання на життя вагітних жінок та дітей матиме наслідки для тих, хто це вчинив, запевняють українські чоловіки.
Цинізм, з яким російська армія скинула некеровані бомби на пологовий будинок у Маріуполі, вразив українців до глибини душі. Кадри закривавлених породіль, що залишають зруйновану будівлю, вже облетіли світові ЗМІ. Радник офісу Президента Олексій Арестович попередив, що цей злочин не залишиться безкарним.
"До удару по пологовому будинку в Маріуполі — це були квіточки. Зараз, тв*рюки, почнеться зовсім інша війна", — сказав він.
Нагадаємо, авіація ЗС РФ скинула бомби на лікарню в центрі Маріуполя 9 березня. Внаслідок цього повністю зруйновано пологове, терапевтичне та дитяче відділення.
Президент України Володимир Зеленський показав результати бомбардувань зсередини будівлі та вкотре закликав закрити небо. За словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, відомо про 17 поранених породіль і співробітників. Щодо загиблих, зокрема і немовлят, то, за останніми даними, їх немає, проте інформацію ще уточнюють та перевіряють.