"Зараз, тв*рюки, почнеться зовсім інша війна", — Арестович про бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Кричущий військовий злочин проти людяності та зазіхання на життя вагітних жінок та дітей матиме наслідки для тих, хто це вчинив, запевняють українські чоловіки.

Цинізм, з яким російська армія скинула некеровані бомби на пологовий будинок у Маріуполі, вразив українців до глибини душі. Кадри закривавлених породіль, що залишають зруйновану будівлю, вже облетіли світові ЗМІ. Радник офісу Президента Олексій Арестович попередив, що цей злочин не залишиться безкарним.

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"До удару по пологовому будинку в Маріуполі — це були квіточки. Зараз, тв*рюки, почнеться зовсім інша війна", — сказав він.

Нагадаємо, авіація ЗС РФ скинула бомби на лікарню в центрі Маріуполя 9 березня. Внаслідок цього повністю зруйновано пологове, терапевтичне та дитяче відділення.

Президент України Володимир Зеленський показав результати бомбардувань зсередини будівлі та вкотре закликав закрити небо. За словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, відомо про 17 поранених породіль і співробітників. Щодо загиблих, зокрема і немовлят, то, за останніми даними, їх немає, проте інформацію ще уточнюють та перевіряють.