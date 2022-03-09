Зеленський показав наслідки авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі (відео)

За словами президента, будівлю практично повністю зруйновано, а коридори та палати завалені уламками.

9 березня російські війська вчинили черговий воєнний злочин проти людяності. Вони скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі, причому одна з них потрапила в пологовий будинок №2. Наслідки показав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео зсередини зруйнованої будівлі.

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"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно припиніть вбивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність" – написав він.

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Як видно на кадрах, будинок отримав масштабні пошкодження, а палати та коридори завалені уламками.

Про те, що на лікарню в центрі міста було скинуто бомби, першими повідомили в Маріупольській міськраді, а пізніше з'явилася уточнювальна інформація про те, що одна з бомб зруйнувала пологовий будинок. Також знищено дитяче й терапевтичне відділення лікарні.

Кількість загиблих і постраждалих уточнюється. Тих, хто вижив, терміново евакуюють зі зруйнованої медустанови.