Зеленский показал последствия авиаудара по роддому в Мариуполе (видео)

По словам президента, здание практически полностью разрушены, а коридоры и палаты завалены обломками.

9 марта российские войска совершили очередное военное преступление против человечности. Они сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе, причем одна из них попала в родильный дом №2. Последствия показал в своем телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео изнутри разрушенного здания.

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"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал он.

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Как видно на кадрах, здание получило масштабные повреждения, а палаты и коридоры завалены обломками.

О том, что на больницу в центре города были сброшены бомбы, первыми сообщили в Мариупольском горсовете, а позже появилась уточняющая информация о том, что одна из бомб разрушила родильный дом. Также уничтожены детское и терапевтическое отделения больницы.

Количество погибших и пострадавших уточняется. Тех, кто выжил, в срочном порядке эвакуируют из разрушенного медучреждения.