Войска РФ сбросили бомбу на детскую больницу в Мариуполе (фото, видео)
Предварительно известно, что оккупанты сбросили на здание несколько бомб. Сообщается о погибших женщинах, однако точное количество жертв пока неизвестно.
Российская армия продолжает целенаправленно уничтожать объекты, которые не имеют ни малейшего отношения к военной инфраструктуре. Очередной вопиющий случай – детская больница в Мариуполе, которую авиация агрессора сознательно превратила в руины. Последствия обстрела продемонстрировал Мариупольский городской совет в своем телеграмм-канале.
На медучреждение были сброшены несколько бомб.
"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется. Никогда не забудем! Никогда не простим этим отбросам!", – говорится в публикации.
Как видно на кадрах, бомбы попали в центр одного из корпусов, полностью разрушив его. Сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ищут пострадавших.
Через несколько минут после авиаудара экс-первый заместитель Главы Национальной полиции Украины, а ныне – ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин сообщил подробности.
По его словам, удар был нанесен по роддому №2.
"Роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин. С@ки, россияне, вы будете гореть в аду!", – эмоционально написал он на своей странице в Facebook.
Позже появились кадры эвакуации раненых женщин, а также фото воронки, сделанной одним из снарядов, упавших во двор больницы.
Напомним, российские войска сорвали эвакуацию мирного населения, открыв стрельбу. Тысячи людей остаются заложниками агрессора в городе, оказавшегося на грани гуманитарной катастрофы.