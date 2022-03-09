Войска РФ сбросили бомбу на детскую больницу в Мариуполе (фото, видео)

Предварительно известно, что оккупанты сбросили на здание несколько бомб. Сообщается о погибших женщинах, однако точное количество жертв пока неизвестно.

Российская армия продолжает целенаправленно уничтожать объекты, которые не имеют ни малейшего отношения к военной инфраструктуре. Очередной вопиющий случай – детская больница в Мариуполе, которую авиация агрессора сознательно превратила в руины. Последствия обстрела продемонстрировал Мариупольский городской совет в своем телеграмм-канале.

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На медучреждение были сброшены несколько бомб.

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется. Никогда не забудем! Никогда не простим этим отбросам!", – говорится в публикации.

[ + – ] Больница в Мариуполе после бомбардировки

Как видно на кадрах, бомбы попали в центр одного из корпусов, полностью разрушив его. Сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ищут пострадавших.

Через несколько минут после авиаудара экс-первый заместитель Главы Национальной полиции Украины, а ныне – ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин сообщил подробности.

По его словам, удар был нанесен по роддому №2.

"Роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин. С@ки, россияне, вы будете гореть в аду!", – эмоционально написал он на своей странице в Facebook.

Фото: Скриншот

Позже появились кадры эвакуации раненых женщин, а также фото воронки, сделанной одним из снарядов, упавших во двор больницы.

[ + – ] Эвакуация женщин и сотрудников из разрушенного корпуса больницы

[ + – ] Воронка от одной из авиабомб во дворе мариупольской больницы Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, российские войска сорвали эвакуацию мирного населения, открыв стрельбу. Тысячи людей остаются заложниками агрессора в городе, оказавшегося на грани гуманитарной катастрофы.