Гибель ребенка, срыв эвакуации и сотни тысяч "заложников": что происходит в Мариуполе

Украина уже третий раз не может эвакуировать гражданских из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ. Жертвой вторжения оккупантов также стала 6-летняя девочка, которая из-за блокады Мариуполя скончалась от обезвоживания.

Российские оккупанты создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе, обстреливая коридоры, которые предназначены для эвакуации мирных жителей. Также войска РФ ведут огонь по движению грузовиков, которые везут в портовый город помощь и продовольствие для пострадавших. Фокус в одном материале собрал всю информацию о том, что сейчас происходит в прифронтовом Мариуполе.

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Бои за Мариуполь — срыв эвакуации

Как известно, 8 марта из Мариуполя должна была начаться эвакуация мирного населения. По данным пресс-центра штаба ООС, для безопасности гражданских украинские военнослужащие расчистили дороги от мин и сняли инженерные заграждения. Однако оккупанты не захотели выпускать женщин, детей и пенсионеров из Мариуполя и начали атаку в направлении гуманитарного коридора.

Пресс-центр штаба ООС назвал действия россиян геноцидом украинского народа и пообещал, что действия российских войск не останутся безнаказанными.

[ + – ] Оккупанты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя

Стоит отметить, что российские оккупанты уже третий раз срывают эвакуацию мирного населения из Мариуполя. 6 марта с 10:00 до 21:00 должен был действовать режим прекращения огня, чтобы гражданские могли беспрепятственно покинуть прифронтовой город. Однако, войска РФ нарушили договоренности и начали вести массированный обстрел Мариуполя.

Более того, эвакуацию жителей портового города пытались осуществить днем ранее, 5 марта. Процедура была согласована с российской стороной, однако оккупанты снова начали обстреливать Мариуполь.

Вице-премьер министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сообщила о том, что войска РФ держат в заложниках сотни тысяч жителей Мариуполя, обстреливая гуманитарные коридоры.

По ее словам, из Запорожья в направлении портового города через "Орехов-Пологи-Бельманка-Розовка-Республика-Мангуш-Портовское" вышел груз весом более 90 тонн с водой, медикаментами и продуктами. Верещук выразила надежду, что Москва будет выполнять взятые на себя обязательства и начнет соблюдать режим прекращения огня.

[ + – ] Гуманитарный груз с продуктами и лекарствами выехал из Запорожья в Мариуполь

"Если обстрелы будут продолжаться и нанесут вред жизни и здоровью людей в пределах гуманитарного коридора, мы неотложно обратимся в Международный трибунал с требованием привлечь к ответственности лиц, которые принимали решения и не сдержали обещание… Следите, пожалуйста (обращение к западным партнерам — ред.), за ситуацией в мариупольском направлении, где буквально в заложниках оказались 300 тысяч людей. Это гуманитарная катастрофа, которая требует внимания всего мира", — добавила Верещук в ходе утреннего брифинга, который проходил 8 марта.

[ + – ] Оккупанты, обстреливая Мариуполь, держат в заложниках более 300 тысяч человек, - Верещук

Бои за Мариуполь — гибель мирных жителей

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, публикуя статистику жертв обстрелов в регионе, сообщил, что у властей нет точной цифры погибших и раненых среди гражданских в Мариуполе. По его словам, портовый город и Волноваха продолжают быть заблокированными российскими войсками, что усложняет подсчет.

[ + – ] ДонОГА не может опубликовать точную статистику погибших и раненых жителей Мариуполя

Президент Владимир Зеленский во время видеообращения, которое было опубликовано 8 марта, заявил, что из-за действий оккупантов в Мариуполе скончался ребенок. По словам главы государства, в портовом городе впервые со времен вторжения нацистской армии от обезвоживания умер несовершеннолетний.

"Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!" — заявил Зеленский во время видеообращения.

[ + – ] Из-за российских оккупантов в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок, - Зеленский

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подтвердил информацию, что в результате блокады города, которую организовали российские войска, от обезвоживания умер ребенок.

"За этой историей жизнь 6-летней Тани, которую мы достали из под завалов разрушенного дома. Ее мама погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем не повинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду", — рассказал городской голова портового города.

[ + – ] В Мариуполе от обезвоживания скончался ребенок, - мэр Бойченко

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский давал интервью американскому телеканалу ABC News. В общении с журналистами глава государства не исключил, что Украина и Россия могут найти компромиссы для прекращения полномасштабной войны. Зеленский также утверждал, что переговорщики могут обсуждать пункты РФ о признании Крыма и ОРДЛО, однако речи о капитуляции, по словам президента, идти не может.

Также Фокус в своей статье рассказывал, в какие страны эвакуируются украинцы и какую помощь там получают.