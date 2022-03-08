"Можем обсудить требования РФ о Крыме и ОРДЛО и найти компромисс", — Зеленский (видео)

Глава государства заверил, что Украина не будет выполнять ультиматумы Кремля, однако компромиссы со страной-агрессором необходимы, чтобы мирные граждане перестали гибнуть. При этом Зеленский упомянул, что "охладел" к вопросу вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, и заявил, что полномасштабную войну можно остановить, если Кремль начнет на равных условиях относиться к Киеву. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

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По его словам, США и партнеры по НАТО должны установить бесполетную зону над Украиной, чтобы предотвратить в дальшейнем ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры. Несмотря на позицию американского лидера Джо Байдена о "закрытом небе", Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева должны сохранить жизни украинцев.

В интервью телеканалу ABC News глава государства также призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров для прекращения полномасштабной войны в Украине.

"Что вы от нас хотите? Уходите с нашей земли. Вы не хотите уходить сейчас? Садитесь со мной за стол переговоров. Я доступен. Сядьте со мной, но не на 30 метров, как вы приветствовали Макрона, Шольца и других. Я ваш сосед. Не надо меня держать на расстоянии 30 метров. Я не кусаюсь. Я нормальный человек. Садитесь со мной и давайте поговорим. Чего вы боитесь?" — обратился президент к российскому лидеру.

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Зеленский уверен, что полномасштабную войну, которую развязала Россия, можно остановить при условии, если Кремль начнет на равных условиях относиться к Киеву. Для того, чтобы в Украине не умирали гражданские, Украина и РФ, по словам президента, могут найти какие-то компромиссы.

Комментируя требования Москвы признать Крым и ОРДЛО, а также отказаться от вступления в НАТО, Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не намерен выполнять ультиматумы страны-агрессора.

"Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и ОРДЛО, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс… Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном пузыре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", — продолжил президент в эфире телеканала ABC News.

Владимир Зеленский также заявил журналисту, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО, поскольку Североатлантический Альянс, как считает глава государства, пока не готов расширяться за счет Киева, опасаясь прямых конфронтаций с Россией. Президент также предупредил, что РФ не остановится на украинцах и под угрозой окажутся страны Запада.

"Когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Потому что чем больше зверь съест — тем больше ему захочется", — подытожил Зеленский в интервью ABC News.

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Напомним, 7 марта в Брестской области завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. По данным Офиса президента, встреча с российской делегацией принесла сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. Переговорщики из Украины и России также продолжат вести консультации о прекращении огня и окончании боевых действий.

Также 7 марта СМИ сообщили о том, что в Минске приземлился самолет беглого экс-президента Виктора Януковича. Борт, по данным журналистов, прибыл в столицу Беларуси перед началом третьего раунда переговоров между Украиной и РФ.

8 марта российские СМИ опубликовали обращение Виктора Януковича к президенту Владимиру Зеленскому, в котором признанный виновным в госизмене призывал действующего президента капитулировать перед Россией.