Самолет Януковича сел в Минске перед стартом переговоров Украины и РФ, — УП
По информации журналистов, Москва будет требовать вернуть беглому главе государства президентское кресло.
Самолет беглого экс-президента Украины Виктора Януковича сейчас идет на посадку в Минске. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в разведке, приводятся скриншоты карт полетов Fightradar24.
Приземлиться борт должен в Национальном аэропорту Минска. Вылетел самолет из Международного аэропорта "Внуково" РФ, расположенного в Москве.
Как известно, несколько дней назад УП сообщала, что Виктор Янукович доставлен в Минск, а Кремль может готовить его для спецоперации по устранению действующей власти в Украине. Источники в разведке информировали — у российского президента Владимира Путина хотят огласить Януковича президентом Украины, это должно якобы произойти в Минске. Также возможно обращение четвертого президента к украинцам.
В Офисе президента ответили на это, что в России совершенно не понимают настрой украинцев.
Украинская делегация отправилась в Беларусь на третий раунд переговоров с Москвой, которые стартуют 7 марта в 16:00.