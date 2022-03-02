РФ доставила Януковича в Минск для объявления его "легитимным президентом Украины", — УП

Источники журналистов в разведке не исключают, что беглый политик в скором времени может выступить с обращением к украинцам или попытается вернуться в Украину.

Беглый экс-президент Виктор Янукович находится в Беларуси и Кремль может готовить его для спецоперации по устранению действующей власти в Украине. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в украинской разведке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, Россия может организовать спецоперацию, в ходе которой Виктора Януковича, который сейчас находится на территории Беларуси, могут объявить "президентом Украины".

Инсайдеры в украинской разведке предупреждают, что один из сценариев Кремля подразумевает провозглашение беглого политика "главой государства" может произойти в Минске.

"Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу", — говорится в публикации "Украинской правды".

Стоит отметить, что ранее в Главном управлении разведки Минобороны предупреждали о еще одной провокации России. По данным ведомства, Кремль готовит диверсию, чтобы оправдать вторжение 300 белорусских танков на территорию Украины. Разведчики предупреждают, что военная техника Беларуси уже ожидает на маршруте Пинск-Иваново-Дрогочин.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходит седьмой день войны и где на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.