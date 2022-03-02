Седьмой день войны. Мелитополь грабят и обстреливают, а в Энергодар россиян не пускают

Сотни жителей Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС, заблокировали дорогу и не пустили российских военных в населенный пункт. В Мелитополе оккупанты обстреливают как гражданские, так и стратегические объекты.

Во вторник, 2 марта, ситуация в Запорожской области остается сложной и гражданских призывают всячески оказывать сопротивление оккупационным войскам РФ. Фокус в одном материале собрал всю информацию о том, что происходит на направлении Запорожье-Энергодар-Васильевка-Мелитополь.

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Энергодар

Из-за угрозы захвата Запорожской АЭС, которая расположена в Энергодаре, местный городской совет призвал гражданских собираться на одном из блокпостов города, чтобы блокировать передвижение российской техники.

"Внимание! Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем — оперативно подходите на блокпост, мы их не впустим вместе! Ждем всех!", — говорилось в сообщении, которое было опубликовано в 08:32 по киевскому времени.

[ + – ] Жители Энергодара не пустили российские войска в город

В 10:12 мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на блокпосту состоялась встреча с российскими оккупантами. Граждане, по словам городского головы, предупредили военнослужащих РФ, что их не пропустят на территорию населенного пункта, в котором расположена АЭС.

"Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы! Сейчас идем домой", — написал Орлов в своем Telegram.

[ + – ] Жители Энергодара не пустили оккупантов в город

Позже Дмитрий Орлов опубликовал еще одно видео, на котором можно увидеть, как сотни местных жителей вышли на проезжую часть, пытаясь заблокировать въезды в Энергодар.

"Сейчас нам как никогда нужно мобилизовать свои силы, быть вместе, чтобы враг не зашел в город, где находится самая большая в Европе атомная электростанция! Будем готовы, друзья! Ждем информации", — добавил городской голова Энергодара.

[ + – ] Жители Энергодара не пустили оккупантов в город

Васильевка

По данным ГСЧС, в течение минувших суток войска РФ продолжили обстреливать Васильевку — пострадали жилые дома, больницы, школа и газопроводы.

[ + – ] Войска РФ массировано обстреливают Васильевку

В результате обстрелов, как сообщают спасатели, на территории общеобразовательной школы пострадали двое человек. Еще один мужчина получил ранения после попадания снаряда в частный дом. Как рассказывают в ГСЧС, оккупанты также обстреляли хирургический и санитарный отделы Васильевской многопрофильной больницы интенсивного лечения. Жертв, к счастью нет, а персонал и пациенты спрятались в укрытии.

[ + – ] Оккупанты обстреляли больницу в Васильевке

[ + – ] Войска РФ нанесли удар по территории школы в Васильевке

Как информирует Запорожская областная госадминистрация, российские войска уничтожили мост в Васильевке, из-за чего Украина потеряла железнодорожное сообщение с югом страны.

[ + – ] Российские оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Запорожской области

Запорожье

В областном центре, по состоянию на 2 марта, ситуация спокойная. Запорожская облгосадминистрация информирует, что из города отправятся несколько эвакуационных рейсов. Так, компания "Укрзализныця" на вторник назначила несколько поездов, на которых гражданские смогут выехать в другие области Украины:

№86 "Запорожье — Львов" 09:30;

№738 "Запорожье — Киев" 10:50;

№4 "Запорожье — Ужгород" 14:45.

Исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев в своем Facebook опроверг фейк об "отсутствии поставок хлора" для обработки воды.

"Хочу опровергнуть еще один фейк, который начал распространяться по Запорожью. О том, что из-за отсутствия поставок хлора мы вроде бы начали плохо обрабатывать воду, которая течет из кранов в ваших домах. Это не соответствует действительности. Воду обрабатывают как обычно, без изменений", — заверил чиновник.

[ + – ] Мэр Запорожья опроверг фейк об отсутствии поставок хлора в город

Мелитополь

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Мелитополе, который оккупирован российскими войсками. По информации городского головы Ивана Федорова, армия РФ за минувшие сутки разрушила 31 жилой дом.

"Почти все дома находятся в южной части города и в районе Новый Мелитополь. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы восстановить те дома, которые люди отказываются покидать", — продолжил мэр Мелитополя.

Из-за массированных обстрелов в Мелитопольском районе, по словам Федорова, без электроэнергии остаются 10 населенных пунктов.

[ + – ] Войска РФ уничтожили 31 жилой дом в Мелитополе

Как информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, российские оккупанты полностью уничтожили Аварийно-спасательную часть, которая расположена в селе Семеновка Мелитопольского района.

"Уничтожено 8 сооружений и 24 единицы техники, повреждено 5 сооружений и 20 единиц техники. Еще 10 единиц техники оккупанты забрали… 1 марта оккупанты снова зашли на территорию части и забрали еще некоторое количество техники. Другую, которая не подлежит восстановлению, уничтожили. Кроме этого, разграбили помещение зданий и вывезли вещи", — говорится в сообщении ГСЧС.

[ + – ] Войска РФ разграбили и уничтожили базу ГСЧС под Мелитополем

В социальных сетях также опубликовали видео, на котором отчетливо видно, как жители Мелитополя не пускают российскую военную технику в город.

"Мы без оружия. Вам здесь не Россия. Езжайте домой", — выкрикивали неравнодушные гражданские, пытаясь заблокировать передвижение оккупантов.

[ + – ] Жители Мелитополя заблокировали оккупантам проезд в город

Ранее Фокус сообщал, что в Херсоне продолжаются бои с российскими оккупантами. Очевидцы утверждали, что пешие группы войск России начали заходить в областной центр с вечера 28 февраля.

Также сообщалось, что 2 марта в Сумах начались уличные бои с оккупантами. Военная администрация проинформировала об артиллерийском ударе по территории военного городка и призвала граждан оставаться в своих дома.