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Военный Фокус Российско-украинская война

Положение в Херсоне: оккупанты ведут бои в городе

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Херсон

В Херсон, по сообщениям очевидцев, пешие группы противника, растянутые в цепочки, начали заходить со вчерашнего дня, 28 февраля 2022 года.

В Херсоне проникшие в город оккупанты ведут бои с украинскими войсками и теробороной. Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута говорит, что в целом город остается под украинским контролем, сообщают СМИ.

Солдаты РФ под прикрытием бронеавтомобиля "Рысь" приближаются к херсонскому вокзалу на первом видео. На втором — по улицам Херсона идут российские десантники в сопровождении нескольких БМД-2.

Пешие группы противника начали проникать в город еще 28 февраля 2022 года, они шли, растянувшись в длинные цепочки. О том, что в городе находятся войска РФ, сообщил несколько часов назад глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

В настоящее время, Херсон и область остаются в целом под контролем украинских войск, но россияне могут использовать взятых в городе в плен жителей для создания живого щита, чтобы выйти из города.

Также в Херсоне горит вход в здание ТРЦ "Фабрика". Сотрудники ГСЧС в настоящее время не могут туда попасть, чтобы ликвидировать возгорание. Оккупанты начали стрелять по их машине из БТР, когда те попытались приблизиться.

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ТРЦ Фабрика

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в Херсоне идут уличные бои украинских войск и сил теробороны с оккупантами.

Ранее Фокус сообщал, что перед тем, как российские войска вошли в Херсон, город обстреляли, было несколько повреждений жилых домов.

Перед этим демонстрировалось видео уничтожения колонны российской боевой техники с беспилотника Байрактар в Херсонской области.