В Херсоне обстрел и зашли российские войска, - глава ХОГА

Военные РФ передвигаются по улицам города, а до этого Херсон обстреляли и попали в несколько жилых домов.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил на своей странице в Facebook Херсон обстреляли войска РФ и попали в дома в самом большом микрорайоне города — Таврийском. В домах на улице Карбышева, Вишневой, Тарле, 49 Гвардейской Дивизии возникли проблемы с коммуникациями, так как повреждены газовые трубы и трансформаторы.

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Также Лагута написал, что в каждом районе города замечены группы российский военных по 30 человек и призвал жителей города оставаться дома и никому не открывать двери.

[ + – ] Обстрел домов в Херсоне Фото: Facebook

"В результате обстрелов города в 2 девятиэтажных жилых дома попали снаряды. Повреждены квартиры на 2 и 3 этажах, в одном из домов возник пожар, пострадало 4 человека. Пожар ликвидировали, но наблюдается утечка газа", — написал Лагута.

Как сообщает Суспільне, возле городского водоканала пожар.

Геннадий Лагута предупреждает, что в городе не проводят эвакуацию и призвал жителей не садится в незнакомые автомобили. Он назвал это провокацией. Также глава Херсонской ОГА заявил, что войска РФ берут в плен местных жителей и будут использовать их как живой щит для продвижения дальше.

В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook обратился к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде с просьбой обратиться к международным миссиям и помочь в создании "зеленого коридора" на территории Херсонской области для обеспечения жителей региона продуктами питания и медикаментами. А также он попросил обеспечить беспрепятственный вывоз раненых и погибших среди мирного населения и военных ВСУ.

Напоминаем, что Беларусь вторглась в Украину через Черниговскую область.