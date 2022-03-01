У Херсоні обстріл і зайшли російські війська, — голова ХОДА

Військові РФ пересуваються вулицями міста, а до цього Херсон обстріляли та влучили в кілька житлових будинків.

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив на своїй сторінці у Facebook Херсон обстріляли війська РФ і влучили в будинки найбільшого мікрорайону міста — Таврійського. В будинках на вулиці Карбишева, Вишневій, Тарлі, 49 Гвардійської Дивізії виникли проблеми з комунікаціями, оскільки пошкоджено газові труби та трансформатори.

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Також Лагута написав, що в кожному районі міста помітили групи російських військових по 30 осіб, та закликав мешканців міста залишатися вдома та нікому не відчиняти двері.

[ + – ] Обстріл будинків у Херсоні Фото: Facebook

"Внаслідок обстрілів міста у 2 дев'ятиповерхові житлові будинки потрапили снаряди. Пошкоджено квартири на 2 і 3 поверхах, в одному з будинків виникла пожежа, постраждали 4 людини. Пожежу ліквідували, але спостерігають витік газу", — написав Лагута.

Як повідомляє Суспільне, біля міського водоканалу пожежа.

Геннадій Лагута попереджає, що в місті не евакуюють та закликав мешканців не сідати в незнайомі автомобілі. Він назвав це провокацією. Також голова Херсонської ОДА заявив, що війська РФ беруть у полон місцевих жителів і використовуватимуть їх як живий щит для просування далі.

Водночас мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook звернувся до президента України, Кабміну та Верховної Ради з проханням звернутися до міжнародних місій та допомогти створити "зелений коридор" на території Херсонської області, щоб забезпечити мешканців регіону харчами та медикаментами. А також він попросив забезпечити безперешкодний вивіз поранених та загиблих серед мирного населення та військових ЗСУ.

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