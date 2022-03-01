Білорусь вторглася в Україну через Чернігівську область

Білоруські війська приєдналися до повномасштабної війни РФ проти української держави.

Збройні сили Білорусі увійшли на територію України у Чернігівській області, приєднавшись до російського повномасштабного вторгнення. Про це у вівторок, 1 березня, повідомляє видання "Суспільне" з посиланням на представника регіонального управління Сил територіальної оборони "Північ" Віталія Кирилова.

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Більше деталей білоруського вторгнення в Україну журналісти пообіцяли повідомити пізніше.

Тим часом голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у своєму телеграм-каналі об 11:33 про те, що в обласному центрі було оголошено повітряну тривогу, у зв'язку з чим місцевим жителям необхідно терміново перейти в укриття.

Зазначимо, що цього ж дня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка не має наміру брати участь у війні Росії проти України.

"Білоруська армія жодної участі в бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому", — сказав глава держави.

Тим часом російська армія вранці 1 березня обстріляла центр Харкова, унаслідок чого десятки людей було поранено. Інформації про загиблих наразі немає.

Також ми писали про те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готується розслідувати військові злочини, скоєні на території України.