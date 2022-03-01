Люди застрягли під завалами, є загиблі: ДСНС про удар по центру Харкова (відео)

Рятувальникам вдалося витягнути шістьох тих, хто вижив, проте під уламками знайшли й тіла загиблих.

Унаслідок удару по площі Свободи у Харкові постраждали щонайменше 20 осіб. Про це спікер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко розповів у відеозверненні у Facebook.

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За його словами, після артилерійського обстрілу центру міста частково знищено будівлю обласної державної адміністрації, а в прилеглому будинку пошкоджено сходову клітку.

Майже 20 людей дістали поранення, під завалами перебувають люди, рятувальникам уже вдалося витягнути шістьох. Знайдено загиблих, проте їх точну кількість поки що не розголошують. На місці працюють 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та приблизно 80 співробітників ДСНС.

"Рятувальники розбирають завали, спільно з волонтерами вилучають постраждалих і тіла загиблих. Роботи продовжуються", — наголосив Євген Василенко.

Пресслужба ДСНС у Facebook додала, що серед постраждалих є одна дитина. Після обстрілу спалахнув дах будівлі оперного театру, проте пожежу вдалося усунути.

Як повідомила Харківська міська рада у Facebook, багато людей перебувають під завалами після обстрілів в інших частинах міста. За словами мера Ігоря Терехова, постраждала підстанція АТ "Харківобленерго". У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального району тимчасово припинено електро- та водопостачання.

Уранці 1 березня стало відомо, що російські війська завдали удару по площі Свободи в центрі Харкова, очевидці розмістили відео з камери спостереження. На кадрах можна помітити, що в районі Харківської ОДА з будинків вилетіли шибки, крім того постраждали кілька автомобілів поблизу.

[ + – ] Знищений автомобіль перед Харківською ОДА Фото: ГСЧС

28 лютого Харків зазнав масованого обстрілу з реактивної артилерії з боку російських військ. У лікарні доправили 15 військовослужбовців і 16 цивільних осіб, ще мінімум 11 людей загинули. Як заявив голова Харківської ОДА Олег Синегубов, рятувальники не можуть ліквідувати наслідки через обстріли.