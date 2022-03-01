Люди застряли под завалами, есть погибшие: ГСЧС об ударе по центру Харькова (видео)

Спасателям удалось вытащить шестерых выживших, однако под обломками нашли и тела погибших.

В результате удара по площади Свободы в Харькове пострадали минимум 20 человек. Об этом спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко рассказал в видеообращении в Facebook.

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По его словам, после артиллерийского обстрела центра города частично уничтожено здание областной государственной администрации, а в прилегающем доме повреждена лестничная клетка.

Около 20 человек получили ранение, под завалами находятся люди, спасателям уже удалось вытащить шестерых. Найдены погибшие, однако их точное количество пока не разглашается. На месте работают 8 единиц пожарно-спасательной техники и около 80 сотрудников ГСЧС.

"Спасатели разбирают завалы, совместно с волонтерами извлекают пострадавших и тела погибших. Работы продолжаются", — подчеркнул Евгений Василенко.

Пресс-служба ГСЧС в Facebook добавила, что среди пострадавших есть один ребенок. После обстрела загорелась крыша здания оперного театра, однако пожар удалось устранить.

Как сообщил Харьковский городской совет в Facebook, многие люди находятся под завалами после обстрелов в других частях города. По словам мэра Игоря Терехова, пострадала подстанция АО "Харьковоблэнерго". В части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно прекращено электро- и водоснабжение.

Утром 1 марта стало известно, что российские войска нанесли удар по площади Свободы в центре Харькова, очевидцы разместили видео с камеры наблюдения. На кадрах можно заметить, что в районе Харьковской ОГА из зданий вылетели стекла, кроме того пострадали несколько автомобилей поблизости.

[ + – ] Уничтоженный автомобиль перед Харьковской ОГА Фото: ГСЧС

28 февраля Харьков подвергся массированному обстрелу из реактивной артиллерии со стороны российских войск. В больницы доставили 15 военнослужащих и 16 гражданских лиц, еще минимум 11 человек погибли. Как заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, спасатели не могут ликвидировать последствия из-за продолжающихся обстрелов.