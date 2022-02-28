Обстрел Харькова из РСЗО: горсовет сообщает об 11 погибших и десятках раненых (видео)
Власти города предупреждают, что число жертв может измениться, поскольку спасатели и медики не могут прибыть на место обстрела.
В больницы Харькова после массированного обстрела из РСЗО, который был осуществлен оккупантами 28 февраля, в больницы с различными ранениями госпитализировали 31 человека. Погибшими в результате атаки реактивной артиллерии стали 11 человек. Об этом информирует пресс-служба городского совета.
По данным властей, в результате обстрела из реактивной артиллерии в больницы доправили 15 военнослужащих и 16 гражданских лиц с ранениям различной тяжести.
Одна мирная жительница, как сообщают в пресс-службе, скончалась. Число раненых и жертв в ближайшее время может измениться, поскольку массированный обстрел Харькова из реактивной артиллерии только недавно закончился. В горсовете также пообещали в скором времени назвать число погибших среди жителей города.
"Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них — 20 военнослужащих. Из всех доставленных умерли двое военных и пять гражданских", — говорится в сообщении горсовета Харькова.
Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова из реактивной артиллерии погибли, по меньшей мере, 11 человек.
"Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых. Мы приносим соболезнования погибшим", — заявил Синегубов и подчеркнул, что обстрелы продолжаются в районе населенных пунктов Алексеевка, Салтовка и Павловое Поле.
Как информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, 28 февраля спасатели тушили несколько автомобилей, которые загорелись после вражеского обстрела.
По данным ведомства, во дворе возле многоэтажки, которая расположена на улице Большая Кольцевая, горели пять легковых авто. В результате ЧП один человек погиб, еще двое получили травмы.
Напомним, днем 28 февраля российские войска из реактивной артиллерии начали массированный обстрел жилых кварталов Харькова. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что в результате атаки погибли десятки мирных граждан.
Также 28 февраля войска РФ из РСЗО "Град" обстреляли эвакуационные автобусы, которые направлялись в Волноваху.