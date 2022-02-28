Обстрел Харькова из РСЗО: горсовет сообщает об 11 погибших и десятках раненых (видео)

Власти города предупреждают, что число жертв может измениться, поскольку спасатели и медики не могут прибыть на место обстрела.

В больницы Харькова после массированного обстрела из РСЗО, который был осуществлен оккупантами 28 февраля, в больницы с различными ранениями госпитализировали 31 человека. Погибшими в результате атаки реактивной артиллерии стали 11 человек. Об этом информирует пресс-служба городского совета.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным властей, в результате обстрела из реактивной артиллерии в больницы доправили 15 военнослужащих и 16 гражданских лиц с ранениям различной тяжести.

Одна мирная жительница, как сообщают в пресс-службе, скончалась. Число раненых и жертв в ближайшее время может измениться, поскольку массированный обстрел Харькова из реактивной артиллерии только недавно закончился. В горсовете также пообещали в скором времени назвать число погибших среди жителей города.

[ + – ] 28 февраля войска РФ обстреляли Харьков из реактивной артиллерии

"Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них — 20 военнослужащих. Из всех доставленных умерли двое военных и пять гражданских", — говорится в сообщении горсовета Харькова.

[ + – ] 28 февраля войска РФ обстреляли Харьков из реактивной артиллерии

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова из реактивной артиллерии погибли, по меньшей мере, 11 человек.

"Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых. Мы приносим соболезнования погибшим", — заявил Синегубов и подчеркнул, что обстрелы продолжаются в районе населенных пунктов Алексеевка, Салтовка и Павловое Поле.

[ + – ] 11 жителей Харькова погибли в результате обстрела из РСЗО

Как информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, 28 февраля спасатели тушили несколько автомобилей, которые загорелись после вражеского обстрела.

По данным ведомства, во дворе возле многоэтажки, которая расположена на улице Большая Кольцевая, горели пять легковых авто. В результате ЧП один человек погиб, еще двое получили травмы.

[ + – ] В Харькове погибли мирные жители после обстрела войск РФ [ + – ] В Харькове погибли мирные жители после обстрела войск РФ [ + – ] В Харькове погибли мирные жители после обстрела войск РФ

Напомним, днем 28 февраля российские войска из реактивной артиллерии начали массированный обстрел жилых кварталов Харькова. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что в результате атаки погибли десятки мирных граждан.

Также 28 февраля войска РФ из РСЗО "Град" обстреляли эвакуационные автобусы, которые направлялись в Волноваху.