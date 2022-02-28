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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ обстреляли жилые районы Харькова из РСЗО, десятки погибших, — МВД (видео)

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Обстрел Харьков вторжение атака РСЗО Град жертвы Россия
Войска РФ из реактивной артиллерии обстреляли Харьков, десятки погибших

Массированный обстрел из реактивных систем залпового огня был осуществлен около 13:00 по киевскому времени. Падение снарядов зафиксировали на улицах Клочковской и Деревянко.

В понедельник, 28 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Обстрел Харькова, по его словам, был осуществлен около 13:00 по киевскому времени.

"Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!", — написал Геращенко в своем Facebook.

Войска РФ из РСЗО обстреляли Харьков, десятки погибших

Позже Антон Геращенко опубликовал еще одно видео обстрела Харькова из реактивных систем залпового огня и сообщил, что оккупанты вели огонь в районе улицы Деревянко (Шевченковский район).

Обстрел Харьков вторжение атака РСЗО Град жертвы Россия
Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова
Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Один из неразорвавшихся снарядов реактивной артиллерии упал возле входа в магазин, который находится на улице Клочковской, 197.

Обстрел Харьков вторжение атака РСЗО Град жертвы Россия
Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Также в социальных сетях опубликовали видео сгоревшего автомобиля на улице Клочковской в Харькове. Авторы публикации предполагают, что в салоне транспортного средства заживо сгорели несколько человек.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!

Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Через время Антон Геращенко опубликовал еще одно видео, на котором можно увидеть последствия обстрела мирных кварталов Харькова из реактивной артиллерии.

"Бессмысленный и беспощадный удар по жилому кварталу из реактивной артилерии!", — говорится в подписи к ролику, на котором можно увидеть несколько тел погибших в результате атаки жителей областного центра.

Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова
Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Напомним, 28 февраля в результате боевых действий в Ахтырке взорвалась нефтебаза. За несколько минут до ЧП председатель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий предупреждал о возможной воздушной атаке и призывал граждан спуститься в убежища.

Также сообщалось, что войска РФ с территории Беларуси нанесли удар "Искандерами" по аэропорту Житомира.