Войска РФ обстреляли жилые районы Харькова из РСЗО, десятки погибших, — МВД (видео)

Массированный обстрел из реактивных систем залпового огня был осуществлен около 13:00 по киевскому времени. Падение снарядов зафиксировали на улицах Клочковской и Деревянко.

В понедельник, 28 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Обстрел Харькова, по его словам, был осуществлен около 13:00 по киевскому времени.

"Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!", — написал Геращенко в своем Facebook.

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли Харьков, десятки погибших

Позже Антон Геращенко опубликовал еще одно видео обстрела Харькова из реактивных систем залпового огня и сообщил, что оккупанты вели огонь в районе улицы Деревянко (Шевченковский район).

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Один из неразорвавшихся снарядов реактивной артиллерии упал возле входа в магазин, который находится на улице Клочковской, 197.

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Также в социальных сетях опубликовали видео сгоревшего автомобиля на улице Клочковской в Харькове. Авторы публикации предполагают, что в салоне транспортного средства заживо сгорели несколько человек.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людям со слабой психикой!

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Через время Антон Геращенко опубликовал еще одно видео, на котором можно увидеть последствия обстрела мирных кварталов Харькова из реактивной артиллерии.

"Бессмысленный и беспощадный удар по жилому кварталу из реактивной артилерии!", — говорится в подписи к ролику, на котором можно увидеть несколько тел погибших в результате атаки жителей областного центра.

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

[ + – ] Войска РФ из РСЗО обстреляли жилые кварталы Харькова

Напомним, 28 февраля в результате боевых действий в Ахтырке взорвалась нефтебаза. За несколько минут до ЧП председатель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий предупреждал о возможной воздушной атаке и призывал граждан спуститься в убежища.

Также сообщалось, что войска РФ с территории Беларуси нанесли удар "Искандерами" по аэропорту Житомира.