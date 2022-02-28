В Ахтырке из-за боевых действий взорвалась нефтебаза (видео)

За несколько минут до ЧП глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий предупреждал жителей области о воздушной угрозе и призывал граждан переместиться в убежища.

В понедельник, 28 февраля, в результате боевых действий была подорвана нефтебаза в Ахтырке. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, подрыв нефтебазе в Ахтырке произошел в 12:30 по киевскому времени.

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Позже в социальных сетях опубликовали еще одно видео из Ахтырки, где после атаки загорелась нефтебаза.

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За несколько минут до публикации Дмитрий Живицкий предупреждал жителей об угрозе авиаудара и призывал граждан немедленно спуститься в бомбоубежища. В 12:29 в Telegram-канале главы военной администрации появилось сообщение о том, что в сторону Сум с нескольких направлений движется тяжелая техника врага.

"Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!", — сообщал Живицкий накануне удара по нефтебазе в Ахтырке.

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