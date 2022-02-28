Пятый день войны: темп наступления противника упал, ракеты летят из Беларуси

Российские войска продолжают попытки развить успех на основных направлениях наступления, но ВСУ активно пресекают все их попытки.

Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, по состоянию на 28 февраля во время наступления войска РФ продолжили наносить удары по военным и гражданским аэропортам Украины. Также ракетным ударам подверглись объекты инфраструктуры, населенные пункты и подразделения ВСУ в разных районах.

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Обстрелы Житомира и Чернигова

Противник нанес ракетные удары по жилым домам в Житомире и Чернигове. Как уже писал Фокус, в Чернигове ракета попала в пятиэтажный дом.

Как сообщает Генштаб ВСУ, войска РФ несут большие потери и дезертируют. Все их попытки достичь своих целей обернулись неудачей. Фокус уже писал о потерях российской армии за период с 24 по 28 февраля. В частности, враг потерял 29 самолетов и 191 танк.

В ночь на 28 февраля российские войска пытались в очередной раз прорваться к Киеву. Вооруженные силы Украины разбили технику противника и отбили наступление.

Войска РФ обстреляли Житомир из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" . Ракеты были запущены с территории Беларуси. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook. А советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале разместил фото и видео обстрела житомирского аэропорта.

Обстрелы Харькова и области

Противник также обстрелял город Изюм Харьковской области, написал Геращенко.

По словам Геращенко, двое мирных жителей были убиты в Харькове при обстреле жилмассива Салтовка.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал в Facebook, что наши войска атаковали позиции захватчиков и враг деморализован.

По словам Синегубова, комендантский час на территории области начнется сегодня, 28 февраля, в 15.00, а закончится в 6 утра 1 марта.

Ситуация в Николаеве и Мариуполе

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил в Facebook, что по состоянию на утро 28 февраля в Николаеве все спокойно, ДРГ в городе нет. А мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Facebook, что в городе ест вода и тепло. Ездят только трамваи.

Что касается ситуации в Мариуполе, то мэр города Вадим Бойченко заявил что "наши уважаемые военные уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя".

"Легкой прогулкой" война с Украиной не станет", — бывший лидер боевиков "ДНР" Игорь Гиркин

В то же время бывший лидер боевиков "ДНР" и экс-полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин (который называет себя Стрелков) в своем Telegram-канале сообщил о том, что "под Киевом идут бои оперативного значения, без глубоких прорывов, но с продвижением и с прицелом на подготовку к дальнейшему наступлению по блокированию Киева с запада".

Что касается боевых действий возле Харькова, то по словам Гиркина, там идут уличные бои и "российским войскам приходится нелегко". Причиной такой ситуации Стрелков называет то, что "авиация и артиллерия по густонаселенным городским кварталам применяться не может и не применяется".

"Пока говорить о взятии города под даже частичный контроль — преждевременно", — пишет Гиркин.

"Ни Сумы, ни Херсон, ни Бердянск, ни другие блокированные крупные города пока не зачищаются и вряд-ли их зачистка начнется сегодня (28 февраля — прим.ред). Сказывается недостаток необходимых сил", — пишет бывший боевик "ДНР".

По словам Гиркина, "штурмовать Мариуполь должны силы ДНР, а это будет крайне нелегко с учетом немалых потерь, уже понесенных в боях регулярными силами донецкой пехоты". Что касается Запорожья, то Стрелков указывает на то, что город "пока не блокирован" и "российские войска оставили город за своим левым флангом".

"Продвижение российских войск замедлилось и для руководства "операцией", по всей видимости, стало ясно — что "легкой прогулкой" война с Украиной не станет", — написал Стрелков.

Как уже писал Фокус Волновахе грозит грозит гуманитарная катастрофа на фоне постоянных обстрелов.Местные жители вынуждены постоянно сидеть в подвалах, электричества и газоснабжения нет.

Напоминаем, что украинская делегация прибыла на переговоры с РФ. Главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод оккупационных российских войск с территории Украины.