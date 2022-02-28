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Военный Фокус Российско-украинская война

Война в Волновахе: городу грозит гуманитарная катастрофа на фоне постоянных обстрелов

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Фото: Telegram | Здание больницы в Волновахе, пострадавшее при обстреле

Местные жители вынуждены постоянно сидеть в подвалах, электричества и газоснабжения нет.

Волноваха Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы на фоне блокирования города российскими войсками — местные власти не могут привезти жителям еду и воду, объекты инфраструктуры разрушены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель областной государственной администрации Павел Кириленко.

По словам чиновника, российская армия на протяжении нескольких суток бомбит город, "равняя его с землей". Во время обстрелов оккупантов пострадали частные и многоквартирные дома, инфраструктура и здание больницы, местные жители вынуждены постоянно находиться в подвалах. Помимо этого в городе нет электричества.

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карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи

"Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или завезти людям хлеба и воды", — заявил Кириленко.

В свою очередь народный депутат из группы "За будущее" Дмитрий Лубинец, избранный от округа в Волновахе, заявил что местные власти находятся на своем рабочем месте, однако договориться с российскими войсками об эвакуации населения "просто невозможно".

"Оккупанты ведут себя как фашисты! Постоянно идут обстрелы", — прокомментировал ситуацию в Волновахе политик.

Лубинец добавил, что помимо электричества жители страдают от отсутствия газа, воды и лекарств, а предоставление местным жителям гуманитарной помощи будет возможно "как только затихнут обстрелы".

Местные власти уже обратились к международным гуманитарным организациям с просьбой о помощи городу.

Тем временем в социальных сетях распространяются публикации с призывом о помощи жителям Волновахи.

"Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. В жилом районе стоят танки. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды, родители звонят детям, прощаются. Давайте зеленый коридор людям, нужна срочная помощь… Города не осталось, все горит. Родные сутки не выходят на связь! На улицах лежат трупы!" — говорится в одной из таких публикаций.

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карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
карта донецкой области, волноваха население, волноваха на карте, волноваха обстрел, новости волновахи
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В Волновахской военно-гражданской администрации проходит экстренное совещание, посвященное ситуации в городе. По данным местного телеграм-канала "Відгуки Волноваха", чиновники констатировали, что ситуация остается напряженной, "зеленый" коридор для эвакуации людей с оккупантами согласовать пока не удалось, однако у здания Управления Гражданско-военного сотрудничества в селе Валерьяновка, что примерно в 10 км от Волновахи, ожидаются жители из населенных пунктов, которые оказались под обстрелами.

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Карта Волновахи

Желающих покинуть зону боевых действий призывают набросить белые простыни на автомобили, а если они выберут направляться в село пешком — взять простыни в руки.

"(Оккупанты) обещают через 15 минут немного времени тишины", — говорится в публикации от 09:35.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал следующие сутки решающими для Украины на фоне полномасштабной российской военной агрессии.

Также Фокус писал о том, что оккупанты уничтожили музей под Киевом, в котором находились около 25 картин известной украинской художницы Марии Примаченко.