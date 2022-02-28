Война в Волновахе: городу грозит гуманитарная катастрофа на фоне постоянных обстрелов

Местные жители вынуждены постоянно сидеть в подвалах, электричества и газоснабжения нет.

Волноваха Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы на фоне блокирования города российскими войсками — местные власти не могут привезти жителям еду и воду, объекты инфраструктуры разрушены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель областной государственной администрации Павел Кириленко.

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По словам чиновника, российская армия на протяжении нескольких суток бомбит город, "равняя его с землей". Во время обстрелов оккупантов пострадали частные и многоквартирные дома, инфраструктура и здание больницы, местные жители вынуждены постоянно находиться в подвалах. Помимо этого в городе нет электричества.

"Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или завезти людям хлеба и воды", — заявил Кириленко.

В свою очередь народный депутат из группы "За будущее" Дмитрий Лубинец, избранный от округа в Волновахе, заявил что местные власти находятся на своем рабочем месте, однако договориться с российскими войсками об эвакуации населения "просто невозможно".

"Оккупанты ведут себя как фашисты! Постоянно идут обстрелы", — прокомментировал ситуацию в Волновахе политик.

Лубинец добавил, что помимо электричества жители страдают от отсутствия газа, воды и лекарств, а предоставление местным жителям гуманитарной помощи будет возможно "как только затихнут обстрелы".

Местные власти уже обратились к международным гуманитарным организациям с просьбой о помощи городу.

Тем временем в социальных сетях распространяются публикации с призывом о помощи жителям Волновахи.

"Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. В жилом районе стоят танки. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды, родители звонят детям, прощаются. Давайте зеленый коридор людям, нужна срочная помощь… Города не осталось, все горит. Родные сутки не выходят на связь! На улицах лежат трупы!" — говорится в одной из таких публикаций.

В Волновахской военно-гражданской администрации проходит экстренное совещание, посвященное ситуации в городе. По данным местного телеграм-канала "Відгуки Волноваха", чиновники констатировали, что ситуация остается напряженной, "зеленый" коридор для эвакуации людей с оккупантами согласовать пока не удалось, однако у здания Управления Гражданско-военного сотрудничества в селе Валерьяновка, что примерно в 10 км от Волновахи, ожидаются жители из населенных пунктов, которые оказались под обстрелами.

[ + – ] Карта Волновахи

Желающих покинуть зону боевых действий призывают набросить белые простыни на автомобили, а если они выберут направляться в село пешком — взять простыни в руки.

"(Оккупанты) обещают через 15 минут немного времени тишины", — говорится в публикации от 09:35.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал следующие сутки решающими для Украины на фоне полномасштабной российской военной агрессии.

Также Фокус писал о том, что оккупанты уничтожили музей под Киевом, в котором находились около 25 картин известной украинской художницы Марии Примаченко.