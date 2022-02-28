Войска РФ уничтожили музей с большой коллекцией картин художницы Марии Примаченко

В Иванковском историко-краеведческом музее хранилось примерно 25 картин гениальной украинской художницы.

Историко-краеведческий музей, который находился в смт Иванков Вышгородского района на Киевщине, сгорел 27 февраля 2022 года. Этот район попал в зону активных боевых действий и музей был уничтожен. Об этом сообщила в Facebook директор Вышгородского государственного историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

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[ + – ] Так выглядел Иванковский историко-краеведческий музей Фото: Facebook

"Одной из невосполнимых потерь культурного достояния Украины стало уничтожение агрессором Иванковского историко-краеведческого музея. Здесь среди множества интересных экспонатов, гордостью музея были работы известной украинской художницы Марии Примаченко, которая родилась и похоронена в селе Болотня Вышгородского района", — написала Литовченко.

[ + – ] Картина Марии Примаченко Фото: Facebook

Еще с 1954 года в Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей во время военных конфликтов говорится о том, что убыток, который нанесен культурным ценностям одного народа, является убытком для всего человечества.

[ + – ] Картины Марии Примаченко Фото: Facebook

"Страны-участницы ЮНЕСКО должны принимать любые меры, чтобы защитить культурные ценности во время войны", — написала директор Вышгородского историко-культурного заповедника.

Россия является членом ЮНЕСКО с 1954 года, когда была еще в составе СССР. Россия ратифицировала оба протокола Конвенции и в 1954 году и в 1999-м.

По словам Влады Литовченко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из этой организации.

Напоминаем, что войска РФ этой ночью снова пытались прорваться в Киев. ВСУ в очередной раз отбили это наступление оккупантов.