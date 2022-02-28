Войска РФ этой ночью снова пытались прорваться в Киев

Вооруженные силы Украины разбили технику противника и отбили наступление. Тем временем в столице сегодня возобновляют работу продуктовые магазины и коммунальный транспорт.

Российские вооруженные силы минувшей ночью снова пытались прорваться в Киев, однако техника противника была разбита украинскими войсками. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

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По словам представителей украинских сил, сегодняшней ночью колонны войск РФ пытались штурмовать окрестности города. Тем не менее все маневры противника находились под контролем. На данный момент в столице ситуация находится под контролем.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались", — заявил командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

По словам командира, российские войска деморализованы и истощены.

В Генеральном штабе ВСУ ночью сообщили, что противник пытался возобновить наступление на Киев путем возведения понтонного моста через Ирпень в районе села Демидов. В то же время очередная попытка российских войск оккупировать Ирпень оказалась безуспешной, добавили военные.

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Согласно сообщениям Киевской городской государственной администрации, воздушная тревога в столице объявлялась в 23:53 27 февраля, а также в 06:06 и в 08:32 28 февраля. Местные власти уже сообщили, что сегодня заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт, поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно. Комендантский час в городе установлен с 22:00 до 07:00.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном назвал "решающим периодом" для Украины следующие 24 часа.

Также Фокус писал о том, как минувшей ночью в жилой дом в центральной части Чернигова попала российская баллистическая ракета.