Зеленский назвал следующие 24 часа решающими для Украины в разговоре с Джонсоном

Президент Украины согласовал вместе с премьером Британии и польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого назвал "решающим периодом" для Украины следующие 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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"Президент Зеленский сказал, что, по его мнению, следующие 24 часа будут решающим периодом для Украины", — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

В свою очередь глава британского правительства заверил, что сделает все возможное для доставки оборонительных средств из Соединенного Королевства и стран-союзников на украинскую территорию. Также Джонсон высоко оценил действия Зеленского и мужество украинского народа на фоне полномасштабного вторжения со стороны РФ.

"Премьер-министр добавил, что сопротивление украинского народа было героическим", — добавили в пресс-службе правительства.

В свою очередь президент Украины сообщил в своем Twitter, что провел разговор не только с премьером Британии, но и с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Согласовали дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" — заявил Зеленский.

Тем временем Дуда рассказывая о переговорах с украинским коллегой написал, что Зеленский, "учитывая информацию о российских колоннах, идущих в Киев", заверил его, что украинцы готовы к бою, а моральный дух украинских военных очень высокий. Президент Польши в ответ заявил о поддержки со стороны государства и всего мира.

Напомним, согласно сообщениям властей Запорожской области, противник подошел к Энергодару и разместил "Грады" в направлении АЭС.

Также Фокус писал, что силы РФ пытаются обойти Киев с запада, отрезав доступ к трассе на Житомир.