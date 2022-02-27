На пороге Киева: в Ирпене идут бои, а к столице едет особо опасная колонна армии РФ

Армия РФ не смогла взять Ирпень с наскока и пытается обойти Киев с запада, перерезав трассу на Житомир. ВСУ и силы теробороны пытаются помешать им сформировать в Полесском направлении "кулак" для взятия Киева.

Российские войска не оставляют попыток приблизиться к Киеву, после тяжелых боев в Гостомеле противник наступает через Бучу и Ирпень. Появлялись сообщения о том, что в Ирпене был взорван мост, а из Бучи появлялись видео российской техники на улицах. Мэр Ирпеня Александр Маркушин через несколько часов после того, как танки вошли в город, сообщил, что оккупанты не смогли взять населенный пункт.

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Он опубликовал видео, на котором он в каске и бронежилете находится около дома у кромки леса и отметил, что сегодня и для общины Ирпеня, и для Украины – очень тяжелый день. По его словам, танки зашли со стороны Бучи.

"Мы с парнями отбили их… Подошло подкрепление… Мы работаем. Ирпень защищен. Мы отбили все. Сегодня Ирпень на 100 процентов под контролем", – заверил чиновник.

[ + – ] Мэр Ирпеня Александр Маркушин уверяет, что город – под контролем ВСУ

Маркушин также обратился к местным жителям и попросил их по возможности не покидать своих домов, помогать тем, кто в этом нуждается (инвалиды, старики, одинокие), а также поддерживать армию.

"От вас нужно спокойствие", – подчеркнул чиновник.

В телеграм-каналах появились видео последствий уличных боев в Ирпене. На кадрах видны погибшие солдаты, а также разрушения в результате боев. Очевидцы сообщают об обстреле торгового центра "Жираф" и здания напротив, а также жилых домов.

Еще через несколько минут сеть облетели кадры масштабного взрыва в городе, предполагается, что это был взорван мост.

[ + – ] Мощный взрыв в Ирпене

Получив отпор в Ирпене, оккупанты отступили в Бучу, сообщают украинские телеграм-каналы.

"Противник деморализован, и на данный момент лишь небольшие его силы предпринимают попытку провести разведку в направлении Ирпеня. ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают врага", – заявил на брифинге советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он добавил, что к борьбе присоединились и местные жители, которые закидали несколько единиц техники коктейлями Молотова.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает о том, что противник продолжает наращивать свою группировку на Полесском направлении. В частности известно, что подразделения 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ двигаются в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки.

[ + – ] Как сообщает Генштаб, враг, не сумев пробиться из Бучи в Ирпень, наступает на Капитановку и Белгородку, охватывая Киев с Запада и перезая трассу на Житомир

Поскольку украинские войска подорвали мост между Бучей и Ирпенем, оккупанты для наведения переправ через реки Тетерев и Ирпень и материально-технического обеспечения подразделений своих войск с территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещают инженерные подразделения.

В Киевской облгосадминистрации заявляют, что направления Гостомель-Буча-Ворзель и Вышгород утром 27 января остаются сложными, а захватчики продолжают накапливать множество войск и техники.

"По состоянию на 9:00 количество раненых в больницах Киевской области — 128 человек. Речь о военных и гражданских. Все больницы работают и готовы принимать раненых В целом ситуация в Киевской области полностью контролируема", – сообщили в КОГА.

Буча: разрушенный дом и подрыв моста

Буча первой приняла на себя бой после того, как армия РФ отступила из Гостомеля. Утром в город вошли более 20 танков армии РФ. Во время боя один из снарядов попал в 9-этажный жилой дом на улице Вокзальной, 101. По информации ГСЧС, предварительно жертв и потерпевших нет. Спасатели вынуждены были оставить место происшествия в связи с продолжающимися обстрелами.

Очевидцы уже показали кадры горящей многоэтажки.

Чтобы заблокировать противнику дальнейшее продвижение на Киев, между Бучей и Ирпенем был взорван мост.

В свою очередь Бучанский городской совет попросил жителей воздержаться от запуска дронов, а также дал подробную инструкцию, как нейтрализовать метки, которые массово появляются по всей Буче.

В городе не исключены провокации. Политолог Юрий Романенко распространил слух о том, что Россия проводит эвакуацию людей из зоны боевых действий, чтобы использовать их как живой щит:

"Жители Бучи! Внимание! Если проводится эвакуация, то это не украинская армия! Россияне сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны! Не дайте себя использовать в качестве живого щита".

Фото: Скриншот

В Немешаево замечены особо опасные противники

Тем временем пограничники предупреждают о том что в сторону Киева двигается колона российской военной техники, которая обозначена буквой V, и сейчас украинские воины разыскивают ее.

"Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", – говорится в сообщении. Как отметил в своем телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко, технику видели в районе Немешаево около 9:30 утра.

[ + – ] Техника, которая двигается на Киев, маркирована буквой V Фото: ДПСУ

Позже в Сети появились кадры колонны, которая, предположительно, разыскивается.

Тем временем, как пишет советник главы МВД Антон Геращенко, в Гостомеле российские военные прячутся во дворах, где переодеваются в гражданскую одежду.

[ + – ] Российские военные "шифруются"

Напомним, около часа ночи 27 февраля российские оккупанты с помощью ракеты взорвали нефтебазу в Василькове. Из-за обстрелов спасатели не могут приступить к тушению пожара. Мэр города Наталья Баласинович в утренней сводке сообщила, что сотрудникам нефтебазы удалось спасти существенную часть топлива и вывезти ее, а также рассказала, что ВСУ отвоевали аэродром.

Тем временем Владимир Зеленский обратился к белорусам, попросив их не поддерживать Россию в борьбе с нашей страной.