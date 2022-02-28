Війська РФ знищили музей із великою колекцією картин художниці Марії Приймаченко
В Іванківському історико-краєзнавчому музеї зберігалося приблизно 25 картин геніальної української художниці.
Історико-краєзнавчий музей, що знаходився в смт Іванків Вишгородського району на Київщині, згорів 27 лютого 2022 року. Цей район потрапив у зону активних бойових дій і музей було знищено. Про це повідомила у Facebook директорка Вишгородського державного історико-культурного заповідника Влада Литовченко.
"Однією з непоправних втрат культурного надбання України стало знищення агресором Іванківського історико-краєзнавчого музею. Тут серед багатьох цікавих експонатів, гордістю музею були роботи відомої української художниці Марії Приймаченко, яка народилася і похована в селі Болотня Вишгородського району", — написала Литовченко.
Ще з 1954 року в Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей під час військових конфліктів йдеться про те, що збиток, завданий культурним цінностям одного народу, є збитком для всього людства.
"Країни-учасниці ЮНЕСКО мають вживати будь-яких заходів, щоб захистити культурні цінності під час війни", — написала директорка Вишгородського історико-культурного заповідника.
Росія є членом ЮНЕСКО з 1954 року, коли була ще в складі СРСР. Росія ратифікувала обидва протоколи Конвенції й у 1954 році та 1999-му.
За словами Влади Литовченко, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням виключити Росію з цієї організації.
Нагадуємо, що війська РФ цієї ночі знову намагалися прорватися до Києва. ЗСУ вкотре відбили цей наступ окупантів.