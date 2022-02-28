Війна у Волновасі: місту загрожує гуманітарна катастрофа на тлі постійних обстрілів

Місцеві жителі змушені постійно сидіти у підвалах, електрики та газопостачання немає.

Волноваха Донецької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи на тлі блокування міста російськими військами — місцева влада не може привезти мешканцям їжу та воду, об'єкти інфраструктури зруйновані. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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За словами чиновника, російська армія протягом кількох діб бомбардує місто, "зрівнюючи його із землею". Під час обстрілів окупантів постраждали приватні та багатоквартирні будинки, інфраструктура та будівля лікарні, місцеві жителі змушені постійно перебувати у підвалах. Крім цього в місті немає електрики.

"Місто фактично заблоковане ворогом: неможливо провести евакуацію населення або завезти людям хліба та води", — заявив Кириленко.

Зі свого боку народний депутат із групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець, обраний від округу у Волновасі, заявив, що місцева влада перебуває на своєму робочому місці, однак домовитися з російськими військами про евакуацію населення "просто неможливо".

"Окупанти поводяться як фашисти! Постійно тривають обстріли", — прокоментував ситуацію у Волновасі політик.

Лубінець додав, що крім електрики жителі страждають від відсутності газу, води та ліків, а надання місцевим жителям гуманітарної допомоги буде можливим "як тільки затихнуть обстріли".

Місцева влада вже звернулася до міжнародних гуманітарних організацій із проханням про допомогу місту.

Тим часом у соціальних мережах поширюються публікації із закликом про допомогу мешканцям Волновахи.

"Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло. У житловому районі стоять танки. Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води, батьки дзвонять дітям, прощаються. Давайте зелений коридор людям, потрібна термінова допомога… Міста не залишилося, усе горить. Рідні добу не виходять на зв'язок! На вулицях лежать трупи!" — йдеться в одній із таких публікацій.

У Волноваській військово-цивільній адміністрації проходить екстрена нарада, присвячена ситуації у місті. За даними місцевого телеграм-каналу "Відгуки Волноваха", чиновники констатували, що ситуація залишається напруженою, "зелений" коридор для евакуації людей з окупантами погодити поки що не вдалося, проте біля будівлі Управління Цивільно-військового співробітництва у селі Валер'янівка, що приблизно за 10 км від Волновахи, очікуються жителі з населених пунктів, які опинилися під обстрілами.

[ + – ] Карта Волновахи

Охочих покинути зону бойових дій закликають накинути білі простирадла на автомобілі, а якщо вони оберуть прямувати до села пішки — взяти простирадла до рук.

"(Окупанти) обіцяють за 15 хвилин трохи часу тиші", — йдеться у публікації від 09:35.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав наступну добу вирішальною для України на тлі повномасштабної російської військової агресії.

Також Фокус писав про те, що окупанти знищили музей під Києвом, у якому знаходилося приблизно 25 картин відомої української художниці Марії Приймаченко.