П'ятий день війни: темп наступу противника впав, ракети летять із Білорусі
Російські війська продовжують спроби розвинути успіх на основних напрямках наступу, але ЗСУ активно припиняють усі їхні спроби.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, станом на 28 лютого під час наступу війська РФ продовжили завдавати ударів по військових та цивільних аеропортах України. Також ракетних ударів зазнали об'єкти інфраструктури, населені пункти та підрозділи ЗСУ в різних районах.
Обстріли Житомира та Чернігова
Противник завдав ракетних ударів по житлових будинках у Житомирі та Чернігові. Як уже писав Фокус, у Чернігові ракета влучила в п'ятиповерховий будинок.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, війська РФ зазнають великих втрат і дезертують. Усі їхні спроби досягти своїх цілей обернулися невдачею. Фокус уже писав про втрати російської армії за період із 24 по 28 лютого. Зокрема, ворог втратив 29 літаків та 191 танк.
У ніч на 28 лютого російські війська намагалися вкотре прорватися до Києва. Збройні сили України розбили техніку супротивника та відбили наступ.
Війська РФ обстріляли Житомир із оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ракети було запущено з території Білорусі. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook. А радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі розмістив фото та відео обстрілу житомирського аеропорту.
Обстріли Харкова та області
Противник також обстріляв місто Ізюм Харківської області, написав Геращенко.
За словами Геращенка, двох мирних жителів було вбито в Харкові під час обстрілу житлового масиву Салтівка.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав у Facebook, що наші війська атакували позиції загарбників та ворог деморалізований.
За словами Синєгубова, комендантська година на території області розпочнеться сьогодні, 28 лютого, о 15.00, а закінчиться о 6 ранку 1 березня.
Ситуація в Миколаєві та Маріуполі
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Facebook, що станом на ранок 28 лютого у Миколаєві все спокійно, ДРГ у місті немає. А мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив у Facebook, що у місті є вода та тепло. Їздять лише трамваї.
Що стосується ситуації в Маріуполі, то мер міста Вадим Бойченко заявив, що "наші шановні військові знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя".
"Легкою прогулянкою" війна з Україною не стане", — колишній лідер бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін
У той же час колишній лідер бойовиків "ДНР" та експолковник ФСБ РФ Ігор Гіркін (який називає себе Стрєлков) у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що "під Києвом йдуть бої оперативного значення, без глибоких проривів, але з просуванням і з прицілом на підготовку до подальшого наступу щодо блокування Києва із заходу".
Щодо бойових дій біля Харкова, то, за словами Гіркіна, там йдуть вуличні бої і "російським військам доводиться нелегко". Причиною такої ситуації Стрєлков називає те, що "авіація та артилерія за густонаселеними міськими кварталами застосовуватися не може і не застосовується".
"Поки що говорити про взяття міста під навіть частковий контроль — передчасно", — пише Гіркін.
"Ні Суми, ні Херсон, ні Бердянськ, ні інші блоковані великі міста поки не зачищаються і навряд чи їхня зачистка почнеться сьогодні (28 лютого — прим.ред). Дається взнаки брак необхідних сил", — пише колишній бойовик "ДНР".
За словами Гіркіна, "штурмувати Маріуполь мають сили ДНР, а це буде вкрай нелегко з урахуванням чималих втрат, які вже зазнали в боях регулярними силами донецької піхоти". Щодо Запоріжжя, то Стрєлков вказує на те, що місто "поки не блоковане" і "російські війська залишили місто за своїм лівим флангом".
"Просування російських військ сповільнилося і для керівництва "операцією", вочевидь, стало зрозумілим — що "легкою прогулянкою" війна з Україною не стане", — написав Стрєлков.
Як уже писав Фокус Волновасі загрожує гуманітарна катастрофа на тлі постійних обстрілів. Місцеві жителі змушені постійно сидіти у підвалах, електрики та газопостачання немає.
Нагадуємо, що українська делегація прибула на переговори з РФ. Головне питання переговорів — негайне припинення вогню та відведення окупаційних російських військ із території України.