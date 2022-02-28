Войска РФ несут большие потери и дезертируют: в Генштабе ВСУ озвучили обстановку в Украине (видео)

Российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери и дезертируют. Ориентировочно 5300 захватчиков ликвидированы украинскими бойцами.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ 28 февраля, войска РФ снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки захватить отдельные направления украинской территории.

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Во время воздушно-наступательной операции захватчик продолжил огневые атаки по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны. В нарушение норм Международного гуманитарного права, оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Житомире и Чернигове.

Как акцентируют в Генштабе, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу:

"Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления".

По состоянию на 6:00 28 февраля артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника. Захватчик деморализован и несет большие потери, зафиксированы частые случаи дезертирства и неповиновения.

"Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону", — подытожили в Генштабе ВСУ.

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6:00:

Самолеты — 29;

вертолеты — 29

танки — 191;

боевые бронированные машины — 816;

пушки — 74;

ЗРК БУК — 1

РСЗО БМ-21 "Град" — 21;

автомобильная техника — 291;

цистерны — 60;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3;

корабли/катера — 2;

средства ПВО — 5%

личный состав — ориентировочно 5300 (уточняется).

В ночь с 27 на 28 февраля войска РФ снова пытались прорваться в Киев, но ВСУ разбили технику противника и отбили наступление. 28 февраля в Киеве ситуация находится под контролем украинских защитников.

В Чернигове российская ракета попала в пятиэтажный дом, загорелось две квартиры на первом и втором этажах. 27 февраля захватчик зашел в Бердянск и окружил Волноваху.