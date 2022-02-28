В Охтирці через бойові дії вибухнула нафтобаза (відео)
За кілька хвилин до НП голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький попереджав мешканців області про повітряну загрозу та закликав громадян переміститися до притулку.
У понеділок, 28 лютого, внаслідок бойових дій було підірвано нафтобазу в Охтирці. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, підрив нафтобази в Охтирці стався о 12:30 за київським часом.
Пізніше в соціальних мережах опублікували ще одне відео з Охтирки, де після атаки спалахнула нафтобаза.
За кілька хвилин до публікації Дмитро Живицький попереджав мешканців про загрозу авіаудару та закликав громадян негайно спуститися у бомбосховища. О 12:29 у Telegram-каналі голови військової адміністрації з'явилося повідомлення про те, що у бік Сум із кількох напрямків рухається важка техніка ворога.
"Є загроза вуличних боїв! Будьте в безпечному місці вдома, подалі від вікон!", — повідомляв Живицький напередодні удару по нафтобазі в Охтирці.
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