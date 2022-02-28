Війська РФ обстріляли житлові райони Харкова з РСЗВ, десятки загиблих — МВС (відео)

Масований обстріл із реактивних систем залпового вогню було здійснено близько 13:00 за київським часом. Падіння снарядів зафіксували на вулицях Клочківській та Дерев'янко.

У понеділок, 28 лютого, російські війська скоїли масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Обстріл Харкова, за його словами, було здійснено близько 13:00 за київським часом.

"Десятки загиблих та сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!", — написав Геращенко у своєму Facebook.

[ + – ] Війська РФ з РСЗВ обстріляли Харків, десятки загиблих

Пізніше Антон Геращенко опублікував ще одне відео обстрілу Харкова з реактивних систем залпового вогню та повідомив, що окупанти вели вогонь у районі вулиці Дерев'янко (Шевченківський район).

[ + – ] Війська РФ із РСЗВ обстріляли житлові квартали Харкова

[ + – ] Війська РФ із РСЗВ обстріляли житлові квартали Харкова

Один із снарядів реактивної артилерії, що не розірвалися, впав біля входу в магазин, що розташований на вулиці Клочківській, 197.

[ + – ] Війська РФ із РСЗВ обстріляли житлові квартали Харкова

Також у соціальних мережах опублікували відео згорілого автомобіля на вулиці Клочківській у Харкові. Автори публікації припускають, що в салоні транспортного засобу згоріли кілька людей.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, жінкам та людям зі слабкою психікою!

[ + – ] Війська РФ із РСЗВ обстріляли житлові квартали Харкова

Через якийсь час Антон Геращенко опублікував ще одне відео, на якому можна побачити наслідки обстрілу мирних кварталів Харкова з реактивної артилерії.

"Безглуздий і жорстокий удар по житловому кварталу з реактивної артилерії!", — йдеться в підписі до ролика, на якому можна побачити кілька тіл загиблих внаслідок атаки мешканців обласного центру.

[ + – ] Війська РФ із РСЗВ обстріляли житлові квартали Харкова

[ + – ] Війська РФ із РСЗВ обстріляли житлові квартали Харкова

Нагадаємо, 28 лютого в результаті бойових дій в Охтирці вибухнула нафтобаза. За кілька хвилин до НП голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький попереджав про можливу повітряну атаку і закликав громадян спуститися до сховища.

Також повідомлялося, що війська РФ з території Білорусі завдали удару "Іскандерами" по аеропорту Житомира.