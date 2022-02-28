Війська РФ обстріляли житлові райони Харкова з РСЗВ, десятки загиблих — МВС (відео)
Масований обстріл із реактивних систем залпового вогню було здійснено близько 13:00 за київським часом. Падіння снарядів зафіксували на вулицях Клочківській та Дерев'янко.
У понеділок, 28 лютого, російські війська скоїли масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Обстріл Харкова, за його словами, було здійснено близько 13:00 за київським часом.
"Десятки загиблих та сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!", — написав Геращенко у своєму Facebook.
Пізніше Антон Геращенко опублікував ще одне відео обстрілу Харкова з реактивних систем залпового вогню та повідомив, що окупанти вели вогонь у районі вулиці Дерев'янко (Шевченківський район).
Один із снарядів реактивної артилерії, що не розірвалися, впав біля входу в магазин, що розташований на вулиці Клочківській, 197.
Також у соціальних мережах опублікували відео згорілого автомобіля на вулиці Клочківській у Харкові. Автори публікації припускають, що в салоні транспортного засобу згоріли кілька людей.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, жінкам та людям зі слабкою психікою!
Через якийсь час Антон Геращенко опублікував ще одне відео, на якому можна побачити наслідки обстрілу мирних кварталів Харкова з реактивної артилерії.
"Безглуздий і жорстокий удар по житловому кварталу з реактивної артилерії!", — йдеться в підписі до ролика, на якому можна побачити кілька тіл загиблих внаслідок атаки мешканців обласного центру.
Нагадаємо, 28 лютого в результаті бойових дій в Охтирці вибухнула нафтобаза. За кілька хвилин до НП голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький попереджав про можливу повітряну атаку і закликав громадян спуститися до сховища.
Також повідомлялося, що війська РФ з території Білорусі завдали удару "Іскандерами" по аеропорту Житомира.