Обстріл Харкова з РСЗВ: міськрада повідомляє про 11 загиблих і десятки поранених (відео)

Влада міста попереджає, що кількість жертв може змінитися, оскільки рятувальники та медики не можуть прибути на місце обстрілу.

У лікарні Харкова після масованого обстрілу з РСЗВ, який було здійснено окупантами 28 лютого, до лікарень із різними пораненнями госпіталізували 31 особу. Загиблими внаслідок атаки реактивної артилерії стали 11 людей. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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За даними влади, внаслідок обстрілу з реактивної артилерії до лікарень доправили 15 військовослужбовців і 16 цивільних осіб із пораненнями різної тяжкості.

Одна мирна мешканка, як повідомляють у пресслужбі, померла. Число поранених і жертв найближчим часом може змінитися, оскільки масований обстріл Харкова з реактивної артилерії лише нещодавно закінчився. У міськраді також пообіцяли незабаром назвати кількість загиблих серед мешканців міста.

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"Загалом за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доставлено 44 поранених, із них — 20 військовослужбовців. Із усіх доставлених померли двоє військових і п'ять цивільних", — ідеться в повідомленні міськради Харкова.

[ + – ] 28 лютого війська РФ обстріляли Харків із реактивної артилерії

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова з реактивної артилерії загинули щонайменше 11 людей.

"Через обстріли, які ведуться досі, не можемо навіть задіяти вчасно рятувальні служби та ліквідувати наслідки. Тільки на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених. Ми приносимо співчуття загиблим", — заявив Синєгубов і підкреслив, що обстріл триває в районі населених пунктів Олексіївка, Салтівка та Павлове Поле.

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Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області, 28 лютого рятувальники гасили кілька автомобілів, які спалахнули після ворожого обстрілу.

За даними відомства, у дворі біля багатоповерхівки, розташованої на вулиці Велика Кільцева, горіли п'ять легкових авто. Внаслідок НП одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

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Нагадаємо, вдень 28 лютого російські війська з реактивної артилерії розпочали масований обстріл житлових кварталів Харкова. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що внаслідок атаки загинули десятки мирних громадян.

Також 28 лютого війська РФ із РСЗВ "Град" обстріляли евакуаційні автобуси, які прямували до Волновахи.