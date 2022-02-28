Окупанти з "Градів" обстріляли евакуаційні автобуси, які їхали у Волноваху, — ОДА

За словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, мешканці Волновахи через обстріл російських військ третій день перебувають без води, їжі й електрики.

Війська Росії з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли автобуси, які прямували у Волноваху для евакуації мирного населення. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Донецької облдержадміністрації, голова військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, колона евакуаційних автобусів потрапила під обстріл РСЗВ "Град" у момент, коли прямувала до прифронтової Волновахи.

Павло Кириленко запевнив, що водії та координатори перебувають у безпеці та перечікують атаку російських військ у сховищах. Глава ДонОДА також повідомив, що своїм ходом із Волновахи 28 лютого виїхало кілька легкових автомобілів із мирними жителями, які попрямували в бік Вугледара.

"Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи в населеному пункті, назву якого людям повідомлять дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання слідувати лише їхнім інструкціям. Як тільки вщухнуть обстріли, повторимо спробу евакуювати людей", — продовжив Кириленко у своєму Telegram.

Керівник військово-цивільної адміністрації звернувся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом звернути увагу на гуманітарні проблеми Волновахи та всіляко сприяти формуванню "зеленого коридору", через який зможуть виїхати цивільні особи.

"Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!! Навіть російські окупаційні війська повинні це розуміти!" — додав Кириленко.

[ + – ] Війська РФ із "Градів" обстріляли евакуаційні автобуси в Донецькій області

Увечері 27 лютого повідомлялося, що російські війська оточили Волноваху та намагаються прорватися в бік Маріуполя. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко розповідав, що прифронтове місто через постійні обстріли з боку окупантів перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Уранці 28 лютого Павло Кириленко повідомляв, що окупанти продовжують вести вогонь по Волновасі з важкого озброєння, через що до населеного пункту не можуть привезти продукти, воду та ліки.