Оккупанты из "Градов" обстреляли эвакуационные автобусы, которые ехали в Волноваху, — ОГА

По словам главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, жители Волновахи из-за обстрелов российских войск третий день находятся без воды, еды и электричества.

Войска России из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли автобусы, которые направлялись в Волноваху для эвакуации мирного населения. Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации, глава военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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По его словам, колонна эвакуационных автобусов попала под обстрел РСЗО "Град" в момент, когда направлялась в прифронтовую Волноваху.

Павел Кириленко заверил, что водители и координаторы находятся в безопасности и пережидают атаку российских войск в убежищах. Глава ДонОГА также сообщил, что своим ходом из Волновахи 28 февраля выехало несколько легковых автомобилей с мирными жителями, которые направились в сторону Угледара.

"Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщат звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям. Как только утихнут обстрелы, повторим попытку эвакуировать людей", — продолжил Кириленко в своем Telegram.

Руководитель военно-гражданской администрации обратился к международным гуманитарным организациям с призывом обратить внимание на гуманитарные проблемы Волновахи и всячески содействовать формированию "зеленого коридора", через который смогут выехать гражданские лица.

"Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь!!!!! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!", — добавил Кириленко.

[ + – ] Войска РФ из "Градов" обстреляли эвакуационные автобусы в Донецкой области

Вечером 27 февраля сообщалось, что российские войска окружили Волноваху и пытаются прорваться в сторону Мариуполя. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказывал, что прифронтовой город из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов находится на грани гуманитарной катастрофы.

Утром 28 февраля Павел Кириленко сообщал, что оккупанты продолжают вести огонь по Волновахе из тяжелого вооружения, из-за чего в населенный пункт не могут привезти продукты, воду и лекарства.