Беларусь вторглась в Украину через Черниговскую область

Белорусские войска присоединились к полномасштабной войне РФ против украинского государства.

Вооруженные силы Беларуси вошли на территорию Украины в Черниговской области, таким образом присоединившись к российскому полномасштабному вторжению. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на представителя регионального управления Сил территориальной обороны "Север" Виталия Кириллова.

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Больше деталей белорусского вторжения в Украину журналисты пообещали сообщить позже.

Тем временем председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщил в своем телеграм-канале в 11:33 о том, что в областном центре была объявлена воздушная тревога, в связи с чем местным жителям необходимо срочно перейти в укрытие.

Отметим, что в этот же день лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намеревается участвовать в войне России против Украины.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", — сказал глава государства.

Тем временем российская армия утром 1 марта обстреляла центр Харькова, в результате чего десятки человек были ранены. Информации о погибших пока нет.

Также мы писали о том, что Международный уголовный суд в Гааге готовится расследовать военные преступления, совершенные на территории Украины.