Суд в Гааге готовится расследовать военные преступления на территории Украины

По словам прокурора, под расследование попадут все преступления, совершенные "любой стороной конфликта на любой части территории" страны.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе российской агрессии в Украине. Об этом говорится в заявлении прокурора, опубликованном на сайте суда в понедельник, 28 февраля.

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"Я хочу объявить, что решил как можно скорее приступить к началу расследования ситуации в Украине", — сообщил Хан.

По словам прокурора он рассмотрел выводы Офиса прокурора за 2020 год, связанные с ситуацией в Украине, в частности, в Крыму и Донбассе, и пришел к выводу, что "есть разумные основания полагать", что предполагаемые военные преступления и преступления против человечности были совершены на украинской территории.

"Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватывало любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Управления, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины", — заявил Хан.

Прокурор заявил, что уже дал поручение своей команде изучить способы сохранения доказательств, после чего продолжится процесс получения разрешения от Палаты предварительного производства суда на начало расследования.

"Я буду продолжать внимательно следить за событиями на местах в Украине и вновь призывать к сдержанности и строгому соблюдению применимых норм международного гуманитарного права", — добавил Хан.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, Киев попал под обстрел из российского ракетного комплекса "Искандер". Баллистическая ракета упала на город сразу же после переговоров украинской и российской делегаций на берегу реки Припять.

Также мы писали, что сегодня, 1 марта российские войска обстреляли центр Харькова. Ракета попала в площадь Свободы в центре города рядом со зданием ОГА. Данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.