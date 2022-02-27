"Животворящий Байрактар": Залужный показал кадры уничтожения российской колонны (видео)

Украинские военные применили ударный беспилотник Байрактар в Херсонской области, где продолжается наступление российских войск.

Украина с помощью ударного беспилотника "Байрактар" нанесла удар по колонне российской армии неподалеку от села Чернобаевка Херсонской области.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Что Байрактар животворящий делает! С. Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!", — написал Залужный.

[ + – ] "Байрактар" нанес удар по колонне российской армии

Вероятно, украинская армия уничтожила вражескую колонну снабжения.

Израильский военный обозреватель Абу Али, связанный с Армией обороны Израиля, на своем Telegram-канале тоже заявил, что речь идет о украинском "Байрактаре" и ударе по колонне ВС России.

Отметим, что российская армия продолжает наступление в Херсонской области, под контролем оккупантом уже находится часть региона.

Вчера в Херсонской области в результате боевых действий подорван центральный распределительный газопровод, в результате этого без газа остался город Олешки.

Также вчера на Херсонщине российские военные расстреляли машину скорой помощи, погибли двое гражданских.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский заявил о создании Интернационального легиона. В легион могут вступить все граждане дружественных государств, которые хотят вместе с украинцами воевать против российских оккупантов и защищать мировую безопасность.