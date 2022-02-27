"Життєдайний Байрактар": Залужний показав кадри знищення російської колони (відео)

Українські військові застосували ударний безпілотник Байрактар у Херсонській області, де продовжується наступ російських військ.

Україна за допомогою ударного безпілотника "Байрактар" завдала удару по колоні російської армії неподалік села Чорнобаївка Херсонської області.

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Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Що Байрактар животворящий робить! С. Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", — написав Залужний.

[ + – ] "Байрактар" завдав удару по колоні російської армії

Ймовірно, що українська армія знищила ворожу колону постачання.

Ізраїльський військовий оглядач Абу Алі, пов'язаний з Армією оборони Ізраїлю, на своєму Telegram-каналі також заявив, що йдеться про український "Байрактар" і удар по колоні ЗС Росії.

Зазначимо, що російська армія продовжує наступ у Херсонській області, під контролем окупантів вже знаходиться частина регіону.

Вчора в Херсонській області внаслідок бойових дій підірвано центральний розподільчий газопровід, внаслідок цього без газу залишилося місто Олешки.

Також учора на Херсонщині російські військові розстріляли машину швидкої допомоги, загинули двоє цивільних.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський заявив про створення Міжнародного легіону. До легіону можуть вступити всі громадяни дружніх держав, які хочуть разом із українцями воювати проти російських окупантів та захищати світову безпеку.