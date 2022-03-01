Положення у Херсоні: окупанти ведуть бої у місті
У Херсон, за повідомленнями очевидців, піші групи супротивника, розтягнуті в ланцюжки, почали заходити з учорашнього дня, 28 лютого 2022 року.
У Херсоні окупанти, що проникли в місто, ведуть бої з українськими військами та теробороною. Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута каже, що загалом місто залишається під українським контролем, повідомляють ЗМІ.
Солдати РФ під прикриттям бронеавтомобіля "Рись" наближаються до херсонського вокзалу на першому відео. На другому — вулицями Херсона йдуть російські десантники у супроводі кількох БМД-2.
Піші групи противника почали проникати в місто ще 28 лютого 2022 року, вони йшли, розтягнувшись у довгі ланцюжки. Про те, що у місті розташовані війська РФ, повідомив кілька годин тому голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
Наразі Херсон і область залишаються загалом під контролем українських військ, але росіяни можуть використати взятих у місті в полон мешканців для створення живого щита, щоб вийти з міста.
Також у Херсоні горить вхід до будівлі ТРЦ "Фабрика". Співробітники ДСНС зараз не можуть туди потрапити, щоб ліквідувати спалах. Окупанти почали стріляти їхньою машиною з БТР, коли ті спробували наблизитися.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що у Херсоні йдуть вуличні бої українських військ та сил тероборони з окупантами.
Раніше Фокус повідомляв, що перед тим, як російські війська увійшли до Херсона, місто обстріляли, було кілька пошкоджень житлових будинків.
Перед цим демонструвалося відео знищення колони російської бойової техніки з безпілотника "Байрактар" у Херсонській області.