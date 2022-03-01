Положення у Херсоні: окупанти ведуть бої у місті

У Херсон, за повідомленнями очевидців, піші групи супротивника, розтягнуті в ланцюжки, почали заходити з учорашнього дня, 28 лютого 2022 року.

У Херсоні окупанти, що проникли в місто, ведуть бої з українськими військами та теробороною. Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута каже, що загалом місто залишається під українським контролем, повідомляють ЗМІ.

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Солдати РФ під прикриттям бронеавтомобіля "Рись" наближаються до херсонського вокзалу на першому відео. На другому — вулицями Херсона йдуть російські десантники у супроводі кількох БМД-2.

Піші групи противника почали проникати в місто ще 28 лютого 2022 року, вони йшли, розтягнувшись у довгі ланцюжки. Про те, що у місті розташовані війська РФ, повідомив кілька годин тому голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Наразі Херсон і область залишаються загалом під контролем українських військ, але росіяни можуть використати взятих у місті в полон мешканців для створення живого щита, щоб вийти з міста.

Також у Херсоні горить вхід до будівлі ТРЦ "Фабрика". Співробітники ДСНС зараз не можуть туди потрапити, щоб ліквідувати спалах. Окупанти почали стріляти їхньою машиною з БТР, коли ті спробували наблизитися.

[ + – ] ТРЦ Фабрика

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що у Херсоні йдуть вуличні бої українських військ та сил тероборони з окупантами.

Раніше Фокус повідомляв, що перед тим, як російські війська увійшли до Херсона, місто обстріляли, було кілька пошкоджень житлових будинків.

Перед цим демонструвалося відео знищення колони російської бойової техніки з безпілотника "Байрактар" у Херсонській області.