Российская артиллерия обстреляла Сумы: в городе начались уличные бои (видео)

Под удар попал военный городок в Кировском микрорайоне, пострадали минимум три человека.

В Сумах и области 2 марта ужесточились боевые действия с российскими войсками. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

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Как сообщают чиновники, утром оккупанты совершили два артиллерийских выстрела по Сумам, после чего в городе начались уличные бои. Сумчан попросили спрятаться, не покидать дома и укрытия, чтобы не попасть под огонь.

Корреспондент сайта "Сегодня" сообщает, что около 8 часов утра в Сумах прогремели взрывы в районе воинской части и артиллерийского училища, вероятно, именно они стали целью артобстрела. По словам военных, звук удара был похож на снаряд самоходной артиллерийской установки.

Глава Сумской областной государственной администрации Александр Лысенко в своем утреннем видеообращении в Facebook подтвердил, что российские войска обстреляли военный городок в Сумах, который находится в Кировском микрорайоне. Поступили сообщения о падении снарядов в других районах города, их сейчас проверяют.

"Будьте осторожными, вчера был трагический день: точно установлено, что погибли двое сумчан. Вчера пролетела авиация, были взрывы в окрестностях Сум, в Сумской области и в Харькове", — заявил Александр Лысенко.

Главврач Сумской областной клинической больницы Владимир Горох рассказал "Суспільному", что в результате обстрела артучилища пострадали три человека: двое из них получили травмы средней тяжести и один находится в тяжелом состоянии.

[ + – ] Поврежденное обстрелом здание артучилища в Сумах Фото: Telegram

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Телеграм-канале сообщил, что по словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого здание бывшего артиллерийского училища эвакуировали заранее, чтобы избежать жертв. Здесь обучились десятки тысяч украинских офицеров, многие из которых сейчас воюют с оккупантами.

По данным РБК-Украина, ночью 2 марта ВСУ с помощью беспилотника Bayraktаr атаковали российские стоянки в Сумской области. В результате уничтожены около 80 единиц техники возле села Пустовойтовка Роменского района, почти половина от этого количества — реактивные системы залпового огня "Град". Еще около 100 единиц разбили рядом с селом Бишкинь, преимущественно танки и бронетранспортеры.

[ + – ] Пустовойтовка Сумской области на карте Фото: Скриншот [ + – ] Село Бишкинь в Сумской области на карте Фото: Скриншот

Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале рассказал, что 1 марта российские войска тремя колонами вошли в Тростянец и заняли город, попутно сбили танком ворота в Круглій двор и уничтожили картинную галерею, повредили почти все линии электропередач и разбили дороги.

[ + – ] Город Тростянец в Сумской области Фото: Скриншот

"Русские ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб", — подчеркнул глава военной администрации.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно пытаются удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку. На других направления оккупанты также пытаются продвинуться, однако несут значительные потери.

Писали также, что Дмитрий Живицкий потребовал оружия и защиты Сумской области "Байрактарами". По его словам, в регион прорвались десятки тысяч единиц техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые уничтожают жителей Украины. Территориальная оборона Сум сдерживает противника при помощи автоматических винтовок и "коктейлей Молотова", однако нуждается в помощи.