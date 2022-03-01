Глава Сумской области потребовал оружия и защиты Байрактарами
По словам Дмитрия Живицкого, территориальная оборона с помощью автоматов и коктейлей молотова останавливает десятки и сотни единиц техники противника.
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий обратился за помощью ко всем демократическим странам и к украинскому руководству. По его словам, в Сумской области бесчинствует большое количество солдат врага, но населенные пункты остаются за украинской властью, говорится в сообщении.
"В Сумскую область зашли уже десятки тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории области, уничтожая украинцев. Был обстрелян город Ахтырка, который почти наполовину разрушен", — сказал Живицкий.
Территориальная оборона Сумской области, вооруженная автоматами и коктейлями молотова, по словам Живицкого, останавливает десятки и сотни единиц техники противника.
"Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байрактаров, работу по наземным целям высокоточным оружием, ракетами", — сказал глава Сумской ОГА.
Живицкий считает, что если бойцам, которые защищают Сумскую область, не будут предоставлены тепловизоры, снайперские винтовки, патроны и гранатометы, то завтра враг будет в Киеве.
Ранее Фокус сообщал, что Сумская область продолжает защищаться на шестой день войны с Россией. Под Сумами недавно прошел первый за войну обмен пленными между Россией и Украиной.