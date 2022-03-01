Голова Сумської області зажадав зброї та захисту "Байрактарами"

За словами Дмитра Живицького, територіальна оборона за допомогою автоматів і коктейлів Молотова зупиняє десятки та сотні одиниць техніки супротивника.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький звернувся за допомогою до всіх демократичних країн і до українського керівництва. За його словами, на Сумщині чинить безчиння велика кількість солдатів ворога, але населені пункти залишаються за українською владою, йдеться в повідомленні.

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"У Сумську область зайшли вже десятки тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують територією області, знищуючи українців. Було обстріляно місто Охтирка, яке майже наполовину зруйноване", — сказав Живицький.

Територіальна оборона Сумської області, озброєна автоматами та коктейлями молотова, за словами Живицького, зупиняє десятки та сотні одиниць техніки супротивника.

"Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами "Байрактарів", роботу з наземних цілей високоточною зброєю, ракетами", — сказав голова Сумської ОДА.

Живицький вважає, що якщо бійцям, які захищають Сумську область, не будуть надані тепловізори, снайперські гвинтівки, патрони та гранатомети, то завтра ворог буде в Києві.

Раніше Фокус повідомляв, що Сумська область продовжує захищатись на шостий день війни з Росією. Під Сумами нещодавно пройшов перший за війну обмін полоненими між Росією й Україною.