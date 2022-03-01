Під Сумами пройшов перший обмін полоненими між Україною та РФ (відео)

П'ятьох українських полонених із тероборони вдалося обміняти на одного російського окупанта з військової поліції.

На Сумщині провели перший обмін полоненими. Про це повідомив у Telegram голова Сумської облдержадміністрації (ОДА) Дмитро Живицький.

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П'ятьох українських полонених із територіальної оборони обміняли на одного російського окупанта з військової поліції, зазначив він.

Живицький заявив, що звільнили таких бійців тероборони:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження із міста Тростянець;

Позняк Валерій Семенович, 1965 року, місто Ворожба Білопільського району;

Мокренко Ігор Володимирович, 1969;

Фролков Андрій В'ячеславович, 1964, Суми;

Солонар Олег Вікторович, 1974, Суми.

За інформацією голови ОДА, з метою обміну полоненими у селищі Краснопілля на Сумщині організували "зелений коридор" для ворожої техніки, яка йшла з Осоївки.

"Зелений коридор" створили за наказом президента Володимира Зеленського, уточнив він.

Нагадаємо, що 28 лютого окупанти РФ зазнали тяжких втрат на рубежі Суми-Охтирка-Полтава. Цього ж дня на Сумщині через бойові дії вибухнула нафтобаза в Охтирці.

Станом на 1 березня на околиці міста Суми були вуличні бої з військовими РФ, які розстрілювали мирних жителів. У селі Погожа Криниця Роменського району місцевий житель виїхав перед ворожою колоною на автомобіль. Танк переїхав машину, 47-річний водій загинув на місці.