Під Сумами пройшов перший обмін полоненими між Україною та РФ (відео)
П'ятьох українських полонених із тероборони вдалося обміняти на одного російського окупанта з військової поліції.
На Сумщині провели перший обмін полоненими. Про це повідомив у Telegram голова Сумської облдержадміністрації (ОДА) Дмитро Живицький.
П'ятьох українських полонених із територіальної оборони обміняли на одного російського окупанта з військової поліції, зазначив він.
Живицький заявив, що звільнили таких бійців тероборони:
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження із міста Тростянець;
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року, місто Ворожба Білопільського району;
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969;
- Фролков Андрій В'ячеславович, 1964, Суми;
- Солонар Олег Вікторович, 1974, Суми.
За інформацією голови ОДА, з метою обміну полоненими у селищі Краснопілля на Сумщині організували "зелений коридор" для ворожої техніки, яка йшла з Осоївки.
"Зелений коридор" створили за наказом президента Володимира Зеленського, уточнив він.
Нагадаємо, що 28 лютого окупанти РФ зазнали тяжких втрат на рубежі Суми-Охтирка-Полтава. Цього ж дня на Сумщині через бойові дії вибухнула нафтобаза в Охтирці.
Станом на 1 березня на околиці міста Суми були вуличні бої з військовими РФ, які розстрілювали мирних жителів. У селі Погожа Криниця Роменського району місцевий житель виїхав перед ворожою колоною на автомобіль. Танк переїхав машину, 47-річний водій загинув на місці.