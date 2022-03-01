Вивісили білі прапори й атакують людей: під Сумами йдуть вуличні бої

Місцевий мешканець спробував зупинити ворожу колону в Роменському районі й танк розчавив його разом з автомобілем.

На околиці Сум розпочалися вуличні бої з російськими військами, що розстрілюють мирне населення. Про це повідомив кореспондент телеканалу "Україна 24".

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Повідомляється, що перестрілка почалася на в'їзді в місто з боку села Низи Сумського району, куди в'їхали ворожа колона з бронемашин і БТРів. Джерела а штабі військово-цивільної адміністрації повідомили, що окупанти везуть на борту полонених бійців територіальної оборони, які намагалися стримати вторгнення у Низах.

[ + – ] Маршрут із Низів до Сум на карті Фото: Скриншот

Як додав у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, російська техніка їздить населеним пунктом і прилеглими селами з білими прапорами й атакує мирне населення.

"Будьте в будинках, подалі від вікон! Не виходьте на вулицю!" — звернувся він до місцевих жителів.

В іншому дописі Дмитро Живицький попередив про колону важкої ворожої техніки, яка їде через місто Тростянець. За його словами, тут і в Сумах можливі вуличні бої.

[ + – ] Маршрут Тростянця у Сумах на карті Фото: Скриншот

Як повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, ворожа техніка з'явилася також у селі Погожа Криниця Роменського району. 28 лютого місцевий житель на ім'я Микола виїхав перед ворожою колоною на власному автомобілі, намагаючись перешкодити просуванню окупантів, проте танк просто переїхав машину, унаслідок чого 47-річний водій загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і проводять досудове розслідування.

[ + – ] Знищений танком автомобіль у Погожій Криниці Фото: Facebook [ + – ] Знищений танком автомобіль у Погожій Криниці Фото: Facebook

Раніше писали, що 28 лютого російські війська зазнали тяжких втрат на рубежі Суми-Охтирка-Полтава. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили велику кількість військових і бойової техніки. Крім того, українські війська зупинили в районі Хомутівки, Глухова та Батурина 3 батальйонно-тактичні групи противника, які прямували у бік Чернігова та Києва.

28 лютого також стало відомо, що в Сумській області через бойові дії вибухнула нафтобаза в Охтирці. Військова адміністрація встигла попередити мешканців про повітряну загрозу, щоб вони сховалися до сховищ.

Фокус також писав про події п'ятого дня війни з Росією в Україні. Окупанти використали можливості для можливого наступу на обраних напрямках, проте ЗСУ дали їм гідну відсіч. Як заявив колишній лідер бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін, Суми й інші блоковані українські міста на той момент не планували зачищати.