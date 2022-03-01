Под Сумами прошел первый обмен пленными между Украиной и РФ (видео)

Пятерых украинских пленных из теробороны удалось обменять на одного российского оккупанта из военной полиции.

В Сумской области провели первый обмен пленными. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской облгосадминистрации (ОГА) Дмитрий Живицкий.

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Пятерых украинских пленных из территориальной обороны обменяли на одного российского оккупанта из военной полиции, отметил он.

Живицкий заявил, что освободили следующих бойцов теробороны:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения из города Тростянец;

Позняк Валерий Семенович, 1965 года, город Ворожба Белопольского района;

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года;

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы;

Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.

По информации главы ОГА, в целях обмена пленными в поселке Краснополье Сумской области организовали "зеленый коридор" для вражеской техники, которая шла из Осоевки.

"Зеленый коридор" создали по приказу президента Украины Владимира Зеленского, уточнил он.

Нпомним, что 28 февраля оккупанты РФ понесли тяжелые потери на рубеже Сумы-Ахтырка-Полтава. В этот же день в Сумской области из-за боевых действий взорвалась нефтебаза в Ахтырке.

По состоянию на 1 марта на окраине города Сумы были уличные бои с военными РФ, которые расстреливали мирных жителей. В селе Погожая Крыныця Роменского района местный житель выехал перед вражеской колонной на автомобиле. Танк переехал машину, 47-летний водитель погиб на месте.