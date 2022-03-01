Шостий день війни. Сумщина захищається, на Чернігівщині армія з Білорусі

Жителів Сумської та Чернігівської областей закликають залишатися вдома та не підходити до вікон. В обох регіонах зафіксовано випадки мародерства.

Ситуація в Сумській і Чернігівській областях залишається непростою. У ранковому повідомленні 1 березня Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що "на Сіверщині продовжуються оборонні бої, щоб не допустити поступ супротивника до столиці з північно-східного напрямку".

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Сумщина

Основні зусилля ворога зосереджені в крайніх північних і на південних ділянках кордону Сумщини.

"Ситуація на півночі області, у Білопіллі та Ворожбі, залишається більш-менш спокійною. Але, як і раніше, в облозі Конотоп і Лебедин, на півночі траса біля села Бачівськ залишається під контролем ворога. Суми також в облозі, але ми відбиваємо деякі блокпости, знищуємо десятки одиниць техніки. Ми сподіваємось організувати сполучення міст нашої області, щоб був проїзд нашим військовим ц контроль основних доріг області", — розповів Дмитро Живицький, голова Сумської військової адміністрації, про підсумки 28 лютого.

Також Живицький повідомив, що в області успішно працюють спецпідрозділи ЗСУ, знищуючи сотні бойових одиниць ворога за допомогою "Байрактара", зокрема близько 100 танків, 20 систем залпового вогню "Град", бензовози, бронетехніку.

Покинута техніка ЗС РФ на Сумщині

Місто Охтирка, великий населений пункт на вході в область із РФ, чинить найбільший опір і, на жаль, постраждав. Військова частина в Охтирці була обстріляна ворожими "Градами" та повністю зруйнована, загинуло понад 70 військовослужбовців, є загиблі серед мирних городян.

Проте на ранок 1 березня ситуація в місті вирівнялася. Міський голова Охтирки Павло Кузьменко розповів, що ЗСУ успішно відбили сили ворога від міста й тепер ведуть дії в районі.

До полудня 1 березня окупанти стали просуватися вглиб області. Зокрема, за повідомленнями Дмитра Живицького, через місто Тростянець пройшла колона ворожої техніки, у селі Низи під Сумами також спостерігається ворожа техніка — з білими прапорами та полоненими українцями. На околиці самого обласного центру вуличні бої, тому жителів міста просять не виходити з будинків і триматися подалі від вікон.

Незважаючи на відносне затишшя міста на півночі Сумщини, готуються відбивати атаки ворога. Як повідомив Микола Нога, мер Шостки, місто займає кругову оборону, встановлює блокпости, створено загони самооборони для патрулювання вулиць і підтримки громадського порядку, у місті запроваджено комендантську годину та систему перепусток.

Чернігівщина

Незважаючи на те, що 27 березня Олександр Лукашенко, президент Білорусі, у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що він не стане атакувати Україну, це все ж таки відбувається. Присутність білоруських військ із маркуванням 0 на Чернігівщині фіксують уже третій день, а сьогодні побачили колону, що прямувала з районного центру Городні в бік Чернігова. Це "Суспільному Чернігів" підтвердив Віталій Кирилов, речник регіонального управління тероборони "Північ".

До полудня Чернігів обстріляли – від ударів залпових систем "Град" постраждали житлові райони на околицях міста, як повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА.

На півдні області ворог намагається просунутися до Броварів — трасою від Бобровиці. Вдень у місто зайшли колони супротивника, точаться бої.

ЗСУ продовжує відбивати атаки ворога. Ведуться бої під Ніжином, щоб не допустити ворога до міста. Тим часом у Чернігові здобули сучасне озброєння від британських партнерів, як повідомляють в оперативному командуванні "Північ".

Гуманітарна ситуація

На Сумщині сьогодні відбувся перший обмін полоненими – одного російського офіцера обміняли на п'ятьох бійців тероборони, повідомляє Дмитро Живицький.

На Чернігівщині почастішали випадки мародерства. Окупанти відбирають у мешканців сіл і містечок мобільні телефони, їжу, цінні речі. Вночі в Корюківці обікрали церкву та винесли продукти. Як розповів диякон Олександр Кошовий, "їжу вони крадуть, отже, у них проблеми. Не давайте їм нічого, нехай ідуть додому та просять їжу в путіна".

За даними "Укрзалізниці", на сьогодні залізничні станції Сумської області не працюють, сполучення немає. Вокзали Чернігова, Ніжина та Прилук працюють, але залізничне сполучення є лише в Прилуках.

Раніше Фокус писав про військову ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Також уранці 1 березня Владислав Атрошенко, мер Чернігова, заявив про грошове заохочення мешканцям області за захоплення танків і полонених чи вбитих окупантів.