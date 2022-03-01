250 тисяч гривень за танк і 300 у. о. за полоненого: мер Чернігова вирішив заохочувати захисників міста

Владислав Атрошенко у зверненні до жителів міста й області закликав усіх об'єднатися у боротьбі з ворогом, а за спалену техніку та полонених чи вбитих російський солдат він даватиме гроші.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко у своєму відеозверненні заявив, що особисто видаватиме грошові премії мешканцям Чернігова, які візьмуть активну участь у боротьбі з противником, повідомляє Суспільне.

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Зокрема, Атрошенко сказав, що в разі заходу на територію Чернігова ворожої техніки або живої сили ворога, він платитиме за знищений російський БТР 150 тисяч гривень, за БМП — 200 тисяч, за танк — 250 тисяч, а за полоненого чи вбитого російського солдата — 300 у. о. за голову.

Також мер Чернігова закликав жителів міста й області допомагати військовим ЗСУ та зупинити техніку та солдатів ворога, щоб вони не рухалися далі.

"Слава простому народу, слава ЗСУ, слава всім, хто захищає нашу землю від фашистсько-російських загарбників. Сьогодні їхнє першочергове завдання — це столиця. Але значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова. Вони хочуть захопити місто", — сказав Атрошенко.

Нагадуємо, що Генштаб ЗСУ прозвітував про ситуацію на фронтах України. ЗСУ дають ворогові відсіч та утримують межі оборони, не підпускаючи до столиці. Тим часом, ДРГ противника перевдягаються у форму українських військових, Нацполіції та Нацгвардії, щоб проникнути до їхніх лав. Водночас, російські військові дезертують і здаються в полон.

Фокус також писав, що в НАТО здивовані непрофесіоналізмом армії РФ. Багато хто був шокований тим, наскільки некомпетентними виявилися російські солдати під час вторгнення в Україну.

Нагадуємо, що армія РФ завдала ракетного удару по площі Свободи у центрі Харкова.