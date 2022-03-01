Російські військові дезертують і здаються в полон: Генштаб прозвітував про ситуацію в Україні

ЗСУ дають ворогові відсіч та утримують межі оборони, не підпускаючи до столиці. Тим часом, ДРГ противника перевдягаються у форму українських військових, Нацполіції та Нацгвардії, щоб проникнути до їхніх лав.

1 березня російські війська проводять перегрупування, висаджують десанти та завдають ракетно-бомбових ударів по Україні з повітря. Про це пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомила у Facebook.

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Повідомляється, що окрім регулярних військ, окупанти використовують диверсійно-розвідувальні групи, які нападають на цивільні та військові об'єкти на території України. Проте відсіч із боку українських захисників знижує моральний дух противника — зафіксовано випадки дезертирства та добровільного здавання у полон цілими підрозділами.

На Сіверщині ЗСУ ведуть оборонні бої, не пропускаючи ворога до столиці з північно-східного напрямку. Під Черніговом знищили кілька ДРГ, які намагалися прорватися до міста разом із броньованою технікою. На інших напрямках танкові та механізовані частини українських військ обороняються на зайнятих позиціях за допомогою всіх наявних коштів за підтримки авіації та артилерії.

На Слобожанщині механізовані бригади та бронетранспортери Десантно-штурмових військ знищують російських військових та їхню бойову техніку, завдяки чому українські війська повернулися на перший рубіж оборони. Захисники Києва обороняють місто, утримують зовнішні рубежі оборони й об'єкти критичної державної інфраструктури, не підпускаючи сили противника до передмість столиці, вживаються заходи для виявлення і знешкодження ДРГ у столиці, які перевдягаються у форму ЗСУ, Нацполіції та Нацгвардії та намагаються проникнути в Україну.

"Дякую за роботу нашим Повітряним силам. Тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора", — наголосив Генштаб.

За даними ЗСУ, загальні втрати ворога з 24 лютого станом на 06:00 1 березня становлять:

особовий склад — орієнтовно 5 710;

полонені — 200;

літаки — 29;

вертольоти — 29

танки — 198;

бойові броньовані машини — 846;

артилерійські знаряддя — 77;

засоби ППО — 7;

РСЗВ БМ-21 "Град" — 24;

автомобільна техніка — 305;

цистерни з паливом — 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3;

кораблі/катери — 2;

ЗРК "БУК" — 1.

Генштаб наголосив, що дані уточнюються, адже точно підрахувати втрати дуже складно через дуже інтенсивні бойові дії.

Раніше про втрати російських військ розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, з перших днів нападу президент РФ Володимир Путін наказав застосовувати всю зброю і всі роди військ для наступу в чотирьох напрямках.

Писали також, що російська армія завдала ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова. Унаслідок потужного вибуху в будівлі ОДА та будівлях поблизу вибило шибки, даних про постраждалих поки що не надходило.

Ще повідомляли, що чиновники НАТО здивовані непрофесіоналізмом армії РФ під час війни в Україні. Дії окупантів і поразки у боях з українцями змусили західних аналітиків знизити оцінку здібностей російських військ.