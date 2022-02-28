Дмитро Кулеба розповів, які втрати зазнає російська армія в Україні

За словами міністра, всі військові злочини росіян фіксують, тому відхреститися від них не вдасться.

Російські війська з 24 лютого, після вторгнення на територію суверенної держави, випустили по містах та селах 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер", заявив на вечірньому брифінгу 28 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, звернений на адресу російських громадян. Він вирішив донести їм правду про те, що справді зараз відбувається.

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Глава МЗС наголосив, що з перших днів нападу російський президент Володимир Путін почав наступ у чотирьох напрямках, застосувавши усю зброю та всі види військ.

"24 лютого близько четвертої години ранку, російська армія напала на Україну одночасно з півдня (з окупованого Криму), зі сходу (з окупованого Донбасу), з північного сходу та з півночі, зокрема з території Білорусі. Путін застосував практично всю зброю та всі види військ: крилаті ракети, авіацію, колони танків та наземних військ, які вдерлися на чужу землю через державний кордон", – розповів він.

Міністр наголосив, що бомбардування зазнали великих міст України, зокрема місто-герой Київ, причому це сталося вперше з 1941 року, коли на нього падали бомби нацистської Німеччини.

Водночас зауважив Кулеба, Україна, попри весь біль та жах, не здалася і почала боротися, а війна стала справді народною. Як приклад того, як люди протистоять окупантам, він навів село Корюківку на Чернігівщині, яке у 1943 році вщент спалили фашисти, де жителі з голими руками, без зброї вийшли на російський танк і змусили його відійти.

"Ми збили 29 російських літаків і 29 вертольотів, спалили 191 танк, 816 бронемашин, 47 артилерійських гармат, один комплекс "Бук", 21 установку "Град", 291 автомобіль, 80 цистерн з пальним, три безпілотники, і п'ять ППО", – розповів політик.

Він ще раз наголосив на тому, що ті, хто спровокував цю війну, зараз "сидять у теплі та безпеці", як і людина, яка дала наказ нападати, а замість них у танках горять сини, брати, батьки простих росіян.

За словами Кулеби, зараз усі злочини Росії фіксують і стануть базою доказів у майбутньому.

Нагадаємо, 28 лютого ввечері на Київ впала балістична ракета, прогриміли вибухи в Харкові, який і раніше обстрілювали весь день. Все це сталося на початку та після закінчення переговорів української та російської делегації щодо врегулювання ситуації.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що низка її європейських колег вже готова приєднатися до розслідування військових злочинів Росії та довести справи до судів.

Щодо Володимира Путіна, то 28 лютого в розмові з Емманюелем Макроном він назвав умови припинення війни в Україні. Президент Росії Володимир Путін продовжує наполягати на демілітаризації, денацифікації та нейтральному статусі України. Він повідомив, що готовий до переговорів з Україною.