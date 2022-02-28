"Нагодуємо до гикавки": Венедіктова про розслідування справ, пов'язаних із військовою агресією в Україні

Генпрокурорка України каже, що її колеги зі Словаччини, Естонії, Болгарії, Литви, Польщі та Чехії готові долучитися до роботи зі збирання доказів військових злочинів та порушення міжнародного права з боку армії РФ.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що прокурори з низки європейських країн готові підтримати Україну та покарати Росію за військові злочини. Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Анонсую повноцінний "шведський стіл" (buffet) винятково з українських страв для росіян. Обіцяю, ми нагодуємо їх до гикавки. Все меню розголошувати не стану, але почнемо з легких закусок. Виходжу з того, що кожен з нас має подавати свої патрони нашим воїнам, і прокурори не є винятком", – повідомила генпрокурорка.

За словами Венедіктової, Офіс генпрокурора щодня перебуває на зв'язку з колегами з інших країн, і вже готовий спільний план дій, ініційований українською стороною, який вона має право розкрити.

Так, генпрокурор Болгарії Іван Гешев публічно підтримав Україну, а його відомство готове допомогти у захисті міжнародного права та прав людини в Україні.

"Болгарська прокуратура готова вивчати надані нами матеріали та реєструвати кримінальні провадження", — пише Венедіктова.

У свою чергу Генпрокуратура Естонії на чолі з Андресом Пармасом погодилася допомогти українським колегам у збиранні доказової бази щодо скоєння РФ військових злочинів, а також у розслідуванні справ, пов'язаних із військовою агресією.

Серед тих, хто висловив готовність підтримати та допомогти Україні, – генпрокурор Словаччини Марош Жилинка, генпрокурор Литви Ніда Грунскене, під їхнім керівництвом розглядаються питання звернення до Міжнародного кримінального суду, які допоможуть збирати докази військових злочинів Росії.

"Генпрокурор і міністр юстиції Польщі Збігнєв Зебро заявив, що вважає моральним обов'язком своєї країни надавати допомогу Україні, у яку прийшла війна. Польські колеги підтримуватимуть нашу державу на всіх міжнародних платформах. Генпрокурор Чехії Ігор Стриж днями зробив надзвичайно сильну заяву: публічні заяви демонстраціях та в соцмережах, що схвалюють напад Росії на Україну, кваліфікують як схвалення злочину, а також схвалення та виправдання геноциду", – перераховує Венедіктова.

Ірина Венедіктова уточнила, що це далеко не весь список, і пізніше буде більше інформації.

"Ще раз хочу звернутися до громадян РФ, які прямо чи опосередковано підтримують чинний режим і дії керівництва РФ. Ви ніколи не знатимете напевно, що в тій чи іншій країні можете почуватися спокійно — це факт. Навіть якщо ви зараз якось захочете і зможете заїхати в якусь цивілізовану країну, затамуйте подих під час проходження паспортного контролю, є таке поняття, як "арешт з метою екстрадиції". Це про вас – теж дуже привітні люди”, – наголосила генпрокурорка.

[ + – ] Заява Ірини Венедіктової

Раніше Венедіктова повідомляла про обстріл касетними боєприпасами злітно-посадкової смуги Харківського авіаційного заводу, а також написала про руйнування, які окупанти завдали у житлових кварталах Харкова. Зокрема, вона показала будинок на вулиці Бучми, де вибухом рознесло сходовий майданчик на всіх поверхах.

28 лютого російські військові суттєво "поповнили" список військових злочинів, накривши "Градами" спальні райони Харкова. У результаті загинули десятки людей, але точну кількість жертв ще не встановлено.