"Накормим до икоты": Венедиктова о расследовании дел, связанных с военной агрессией в Украине

Генпрокурор Украины говорит, что ее коллеги из Словакии, Эстонии, Болгарии, Литвы, Польши и Чехии готовы включиться в работу по сбору доказательств военных преступлений и нарушения международного права со стороны армии РФ.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры из ряда европейских стран готовы поддержать Украину и наказать Россию за военные преступления. Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

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"Анонсирую полноценный "шведский стол" (buffet) исключительно из украинских блюд для россиян. Обещаю, мы накормим их до икоты. Все меню разглашать не стану, но начнем с легких закусок. Исхожу из того, что каждый из нас должен подавать свои патроны нашим воинам, и прокуроры не исключение", – сообщила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора ежедневно находится на связи с коллегами из других стран, и уже готов общий план действий, инициированный украинской стороной, который она теперь имеет право раскрыть.

Так, генпрокурор Болгарии Иван Гешев публично поддержал Украину, а его ведомство готово помочь в защите международного права и прав человека в Украине.

"Болгарская прокуратура готова изучать предоставленные нами материалы и регистрировать уголовные производства", – пишет Венедиктова.

В свою очередь Генпрокуратура Эстонии во вглаве с Андресом Пармасом согласилась помочь украинским коллегам в сборе доказательной базы по совершению РФ военных преступлений, а также в расследовании дел, связанных с военной агрессией.

Среди тех, кто высказал готовность поддержать и помочь Украине, – генпрокурор Словакии Марош Жилинка, генпрокурор Литвы Нида Грунскене, под их руководством рассматриваются вопросы обращения в Международный уголовный суд, и которые помогут собирать доказательства военных преступлений России.

"Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что считает моральным долгом своей страны оказывать помощь Украине, в которую пришла война. Польские коллеги будут поддерживать наше государство на всех международных платформах. Генпрокурор Чехии Игорь Стриж на днях сделал чрезвычайно сильное заявление: публичные заявления на демонстрациях и в соцсетях, одобряющих нападение России на Украину, квалифицируют как одобрение преступления, а также одобрение и оправдание геноцида", – перечисляет Венедиктова.

Ирина Венедиктова уточнила, что это – далеко не весь список, и позже будет больше информации.

"Еще раз хочу обратиться к гражданам РФ, которые прямо или косвенно поддерживают действующий режим и действия руководства РФ. Вы никогда не будете знать наверняка, что в той или иной стране можете чувствовать себя спокойно – это факт. Даже если вы сейчас как-нибудь захотите и сможете заехать в какую-нибудь цивилизованную страну, затаите дыхание во время прохождения паспортного контроля. Есть такое понятие, как "арест с целью экстрадиции". Это про вас. И не думайте, что такие приветы можно ожидать только от украинской стороны. Европейские прокуроры – тоже очень приветливые люди", – подчеркнула генпрокурор.

[ + – ] Заявление Ирины Венедиктовой

Ранее Венедиктова сообщала об обстреле кассетными боеприпасами взлетно-посадочной полосы Харьковского авиационного завода, а также написала об разрушениях, которые оккупанты нанесли в жилых кварталах Харькова. В частности, она показала дом на улице Бучмы, где взрывом разнесло лестничную площадку практически на всех этажах.

28 февраля российские военные существенно "пополнили" список военных преступлений, накрыв "Градами" спальные районы Харькова. В результате погибли десятки человек, но точное количество жертв еще не установлено.